В апреле под госгарантии выделили почти 6 млрд грн кредитов: какие банки лидируют

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 57 223 кредита на общую сумму 201,4 млрд грн. В апреле 2026 года заключено 1037 кредитных договоров на 5,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За время действия военного положения предприниматели получили от уполномоченных банков 51916 таких кредитов на 190,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 мая 2026 30 банков-кредиторов обслуживают 20 772 кредита на сумму 83,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили почти 37 млрд гривен. Это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд. гривен).

Банки-лидеры программы

По сумме кредитов лидируют следующие банки:

Приватбанк — 13 314 кредитов на общую сумму 23,5 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;

Ощадбанк — 3092 кредита на 12,9 млрд грн (58% от лимита банка);

ПУМБ — 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от своего лимита);

Укргазбанк — 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от своего лимита);

Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, обслуживает 526 кредитов на 9 млрд грн (66 % от своего лимита).

Регионы

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2531 кредит на общую сумму 12,4 млрд грн, а также в таких регионах:

в Днепропетровской области — 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;

в Харьковской — 995 кредитов на 6,5 млрд грн;

во Львовской — 1601 кредит на 6,2 млрд грн;

в Киевской — 1343 кредита на 5,5 млрд грн;

в Одесской — 1342 кредита на 4,8 млрд гривен.

Виды экономической деятельности бизнеса

По видам экономической деятельности на первом месте традиционно перерабатывающая промышленность — 5210 кредитов на 29,2 млрд грн и другие сферы: