В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 57 223 кредита на общую сумму 201,4 млрд грн. В апреле 2026 года заключено 1037 кредитных договоров на 5,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
В апреле под госгарантии выделили почти 6 млрд грн кредитов: какие банки лидируют
За время действия военного положения предприниматели получили от уполномоченных банков 51916 таких кредитов на 190,6 млрд гривен.
По состоянию на 1 мая 2026 30 банков-кредиторов обслуживают 20 772 кредита на сумму 83,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили почти 37 млрд гривен. Это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд. гривен).
Банки-лидеры программы
По сумме кредитов лидируют следующие банки:
- Приватбанк — 13 314 кредитов на общую сумму 23,5 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
- Ощадбанк — 3092 кредита на 12,9 млрд грн (58% от лимита банка);
- ПУМБ — 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от своего лимита);
- Укргазбанк — 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от своего лимита);
- Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, обслуживает 526 кредитов на 9 млрд грн (66 % от своего лимита).
Регионы
Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2531 кредит на общую сумму 12,4 млрд грн, а также в таких регионах:
- в Днепропетровской области — 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;
- в Харьковской — 995 кредитов на 6,5 млрд грн;
- во Львовской — 1601 кредит на 6,2 млрд грн;
- в Киевской — 1343 кредита на 5,5 млрд грн;
- в Одесской — 1342 кредита на 4,8 млрд гривен.
Виды экономической деятельности бизнеса
По видам экономической деятельности на первом месте традиционно перерабатывающая промышленность — 5210 кредитов на 29,2 млрд грн и другие сферы:
- сельское хозяйство — 3238 кредитов на общую сумму 24 млрд грн;
- оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8551 кредит на 21,4 млрд грн;
- транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1073 кредита на 2,5 млрд грн;
- строительство — 798 кредитов на 2,2 млрд грн;
- поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 64 кредита на 1,1 млрд грн;
- а также здравоохранение и предоставление социальной помощи — 277 кредитов на 0,6 млрд. гривен.
