Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
22 мая 2026, 12:35 Читати українською

В апреле под госгарантии выделили почти 6 млрд грн кредитов: какие банки лидируют

В рамках поддержки микро-, малого и среднего бизнеса (ММСП) в Украине с начала использования инструмента государственных гарантий на портфельной основе с декабря 2020 года выдано 57 223 кредита на общую сумму 201,4 млрд грн. В апреле 2026 года заключено 1037 кредитных договоров на 5,9 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

За время действия военного положения предприниматели получили от уполномоченных банков 51916 таких кредитов на 190,6 млрд гривен.

По состоянию на 1 мая 2026 30 банков-кредиторов обслуживают 20 772 кредита на сумму 83,8 млрд гривен. Обязательства по основному долгу, частично обеспеченные государственными гарантиями на портфельной основе, составили почти 37 млрд гривен. Это 61% от общего лимита действующих гарантий (60,4 млрд. гривен).

Банки-лидеры программы

По сумме кредитов лидируют следующие банки:

  • Приватбанк — 13 314 кредитов на общую сумму 23,5 млрд грн, что составляет 45% от лимита таких гарантий, предоставленных банку;
  • Ощадбанк — 3092 кредита на 12,9 млрд грн (58% от лимита банка);
  • ПУМБ — 778 кредитов на 10,3 млрд грн (79% от своего лимита);
  • Укргазбанк — 845 кредитов на 9,2 млрд грн (61% от своего лимита);
  • Укрэксимбанк, также выполняющий функции агента по программе государственных портфельных гарантий, обслуживает 526 кредитов на 9 млрд грн (66 % от своего лимита).

Регионы

Наибольший объем таких кредитов обслуживается в Киеве — 2531 кредит на общую сумму 12,4 млрд грн, а также в таких регионах:

  • в Днепропетровской области — 1836 кредитов на 6,6 млрд грн;
  • в Харьковской — 995 кредитов на 6,5 млрд грн;
  • во Львовской — 1601 кредит на 6,2 млрд грн;
  • в Киевской — 1343 кредита на 5,5 млрд грн;
  • в Одесской — 1342 кредита на 4,8 млрд гривен.

Виды экономической деятельности бизнеса

По видам экономической деятельности на первом месте традиционно перерабатывающая промышленность — 5210 кредитов на 29,2 млрд грн и другие сферы:

  • сельское хозяйство — 3238 кредитов на общую сумму 24 млрд грн;
  • оптовая и розничная торговля, ремонт транспортных средств — 8551 кредит на 21,4 млрд грн;
  • транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность — 1073 кредита на 2,5 млрд грн;
  • строительство — 798 кредитов на 2,2 млрд грн;
  • поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — 64 кредита на 1,1 млрд грн;
  • а также здравоохранение и предоставление социальной помощи — 277 кредитов на 0,6 млрд. гривен.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
