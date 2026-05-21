Государственный Ощадбанк получил первую важную юридическую победу в резонансном деле о защите своей деловой репутации на европейском уровне. Коммерческий суд города Вены (Австрия) полностью удовлетворил заявление финучреждения об обеспечении иска в отношении бывшего народного депутата Борислава Березы. Заявление было подано по официально зарегистрированному месту постоянного жительства ответчика в австрийской столице. Об этом сообщает пресс-служба банка.
Суд в Австрии принял сторону Ощадбанка: Березе грозит штраф до 100 тысяч евро из-за «венгерского кейса»
Согласно решению европейского суда, Береза обязан немедленно прекратить распространение каких-либо обвинений или утверждений в социальных сетях в адрес банка и его топменеджмента в отношении так называемого «венгерского дела». Кроме того, суд обязал ответчика удалить все свои предыдущие публикации по этой теме.
Юристы Ощадбанка объясняют, что согласно Гражданскому кодексу Австрии и Закону о недобросовестной конкуренции, такая обеспечительная мера является оперативным инструментом защиты прав и блокирования дезинформации.
Угроза штрафа
За каждое неисполнение этого судебного запрета на Борислава Березу может быть наложен штраф в размере до 100 тысяч евро, который будет взиматься непосредственно в австрийский государственный бюджет.
Более того, Ощадбанк уже задействовал европейские регуляторные механизмы.
Что дальше
Следующим шагом госбанка станет подача основного иска в общем производстве для получения бессрочного судебного запрета и взыскания с ответчика всех судебных издержек.
В чем Береза обвинял Ощадбанк
Береза публично распространял информацию о том, что Ощадбанк мог использовать свои инкассаторские автомобили для реализации теневой схемы вывоза иностранной валюты и золота за пределы Украины. По его версии, бронированный транспорт банка курсировал по маршруту через Сербию и Австрию, а на украинской территории якобы происходила подмена наличных средств.
Кроме того, Береза публично заявлял о вероятной причастности к этой логистической схеме чиновников из Офиса президента и Национального банка Украины, отдельно отмечая, что Ощадбанк применял отличные от других крупных финучреждений форматы доставки наличных.
Стоит отметить, что на 21 мая эти сообщения с Facebook-страницы Березы уже исчезли.
Ответ Ощадбанка
Государственный банк категорически отверг все обвинения, назвав их абсолютной ложью, что наносит ущерб репутации ведущего финучреждения страны. В Ощадбанке официально объяснили, что транспортировка валюты и ценностей является абсолютно легальным процессом, который осуществлялся в рамках действующего международного контракта с европейским банковским гигантом Raiffeisen Bank International.
По словам Ощада, законность и прозрачность рейса подтверждается следующими фактами:
- Весь финансовый груз был оформлен в строгом соответствии с международными транспортными процедурами и таможенным законодательством ЕС;
- Опечатка и упаковка банковского золота и наличных денег полностью соответствовали нормативным инструкциям;
- Ощадбанк владеет полноценной лицензией на осуществление международных перевозок, выданной Госслужбой Украины по безопасности на транспорте;
- Из-за военного положения в Украине авиасообщение заблокировано, поэтому доставка осуществляется наземным транспортом из Вены в Украину транзитом через Венгрию для подкрепления наличного обращения внутри нашей страны;
- Никаких правовых или уголовных претензий к рейсу нет, ведь венгерские контролирующие органы официально вернули украинских инкассаторов, спецтранспорт и все ценности без предъявления каких-либо подозрений или обвинений.
Детали извлечения банковского груза
Конфликт возник 5 марта, когда правоохранители соседней страны остановили два автомобиля инкассации Ощадбанка. Транспорт выполнял рейс между австрийским отделением Raiffeisen Bank и Украиной, перевозя значительные объемы наличных денег: 40 миллионов долларов США, 35 миллионов евро, а также девять килограммов золота. Груз сопровождали семь сотрудников банка.
Впоследствии власти Венгрии освободили задержанных инкассаторов и вернули транспортные средства, однако отказались отдавать сами ценности. Согласно специальному правительственному постановлению, изъятые средства и золото будут храниться под контролем Будапешта по меньшей мере в течение 60 дней.
Обвинения и логистические последствия
Свои действия венгерская сторона сначала объясняла подозрениями в отмывании денег, а позже выдвинула версию о том, что наличные якобы предназначались для связи с «украинской военной мафией». Со своей стороны Ощадбанк категорически отверг все обвинения, подчеркнув, что транспортировка происходила в строгом соответствии с международными правилами и таможенными процедурами Европейского Союза.
Этот инцидент напрямую связан с изменением логистики после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Из-за закрытия авиасообщения украинские банки лишились возможности доставлять валюту самолетами в аэропорт «Борисполь» и были вынуждены перейти на наземный транспорт.
Большинство маршрутов из Европы пролегают именно из Австрии транзитом через Венгрию. В результате мартовских событий государственный банк полностью приостановил завоз наличных на территорию Украины.
Напомним
«Минфин» писал, что 6 мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Венгрия вернула в полном объеме средства и ценности Ощадбанка, задержанные в марте этого года.
