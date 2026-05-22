«ПлейСити» оштрафовало организатора азартных игр на 4,3 миллиона

Государственное агентство «ПлейСити» оштрафовало организатора азартных игр ООО «Олл Сити Геймс» более чем на 4 323 500 грн за нарушение требований законодательства в сфере игорного бизнеса. Об этом сообщает пресс-служба агентства.

Отмечается, что нарушение было обнаружено после обращения игрока. Во время внеплановой проверки, в онлайн-системе организатора установили, что игрок пополнял игровой счет картой третьего лица.

«Организаторы должны обеспечивать надлежащий контроль платежных операций и не допускать использования платежных средств других лиц», — заявили в ПлейСити.

В агентстве добавили, что в этом году «ПлейСити» уже провело 7 плановых и 4 внеплановых проверки организаторов азартных игр.

«Минфин» писал, что «ПлейСити» в октябре 2025 года оштрафовало спортивный сайт Tribuna на 4,8 миллиона гривен.

Также сообщалось, что государственный бюджет Украины пополнился на 175,2 млн. грн. благодаря первым лицензиям, выданным «ПлейСити».