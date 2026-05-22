«Киевгорстрой» завершил докапитализацию: НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

22 мая 2026, 13:36 Читати українською

«Киевгорстрой» завершил докапитализацию: НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала отчет о результатах эмиссии акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой». Соответствующее постановление регулятора, принятое без осуществления публичного предложения, вступило в силу 20 мая 2026 года. Этот шаг ознаменовал юридическое и фактическое завершение процесса финансового оздоровления крупнейшего столичного застройщика.

«Киевгорстрой» завершил докапитализацию: НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

«Это финальный этап докапитализации компании, которая состоялась благодаря поддержке городских властей. Мы получили действенный инструмент для возобновления активной деятельности „Киевгорстроя“ и безусловного выполнения всех обязательств перед инвесторами и обществом в полном объеме», — прокомментировал решение регулятора председатель правления холдинга Валерий Засуцкий.

Процесс спасения строительного гиганта длился более полутора лет. Хронология докапитализации выглядела так:

  • Октябрь 2024: Киевский городской совет согласовал выделение 2,56 миллиарда гривен на увеличение уставного капитала компании через механизм допэмиссии.
  • Июнь 2025: Акционеры «Киевгорстроя» на общем собрании утвердили выпуск дополнительных простых именных акций на указанную сумму.
  • Декабрь 2025: Компания фактически получила средства. Единственным покупателем акций и инвестором выступило непосредственно территориальное общество города Киева, которое через горсовет является мажоритарным акционером холдинга.

Напомним

Компания «Киевгорстрой» была создана в 1994 году на базе коммунальных строительных активов столицы. В настоящее время холдинг объединяет контрольные пакеты акций 28 базовых предприятий, имеет доли в 40 акционерных обществах, контролирует 6 дочерних и 51 ассоциированное предприятие.

Возобновление строительства

«Минфин» писал, что в марте 2026 года ЧАО «ХК «Киевгорстрой» объявило о частичном возобновлении строительных работ на нескольких своих столичных площадках.

Производственная деятельность уже стартовала на четырех площадках: «Подол Град» (ул. Дегтярная), «Гвардейский» (ул. Алмазова, 18/7), «Радужный» (ул. Кибальчича, 2) и комплексе Freedom на Броварском проспекте.

Следующими в очереди на восстановление работ являются объекты с высоким уровнем готовности и имеющие критическое социальное значение (через предусмотренную долю жилья для работников системы МВД и военнослужащих). В эту категорию попали:

  • «Оберег-2» (ул. Бориспольская, 30А-40);
  • Twin House (ул. Крайняя, 1);
  • «Урловский-1» (ул. Причальная, 11).

Параллельно компания планирует выполнять технические условия для подведения инженерных сетей в почти построенные ЖК Mirax (ул. Глубочицкая, 43) и «Медовый» (ул. Радченко, 27).

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 1

+
0
BatonUA
BatonUA
22 мая 2026, 15:39
#
Кияни щедра душа, за свої гроші добудуємо інвесторам
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами