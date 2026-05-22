«Киевгорстрой» завершил докапитализацию: НКЦБФР зарегистрировала эмиссию акций

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) зарегистрировала отчет о результатах эмиссии акций ЧАО «ХК «Киевгорстрой» . Соответствующее постановление регулятора, принятое без осуществления публичного предложения, вступило в силу 20 мая 2026 года. Этот шаг ознаменовал юридическое и фактическое завершение процесса финансового оздоровления крупнейшего столичного застройщика.

«Это финальный этап докапитализации компании, которая состоялась благодаря поддержке городских властей. Мы получили действенный инструмент для возобновления активной деятельности „Киевгорстроя“ и безусловного выполнения всех обязательств перед инвесторами и обществом в полном объеме», — прокомментировал решение регулятора председатель правления холдинга Валерий Засуцкий.

Процесс спасения строительного гиганта длился более полутора лет. Хронология докапитализации выглядела так:

Октябрь 2024: Киевский городской совет согласовал выделение 2,56 миллиарда гривен на увеличение уставного капитала компании через механизм допэмиссии.

Июнь 2025: Акционеры «Киевгорстроя» на общем собрании утвердили выпуск дополнительных простых именных акций на указанную сумму.

Декабрь 2025: Компания фактически получила средства. Единственным покупателем акций и инвестором выступило непосредственно территориальное общество города Киева, которое через горсовет является мажоритарным акционером холдинга.

Напомним

Компания «Киевгорстрой» была создана в 1994 году на базе коммунальных строительных активов столицы. В настоящее время холдинг объединяет контрольные пакеты акций 28 базовых предприятий, имеет доли в 40 акционерных обществах, контролирует 6 дочерних и 51 ассоциированное предприятие.

Возобновление строительства

«Минфин» писал, что в марте 2026 года ЧАО «ХК «Киевгорстрой» объявило о частичном возобновлении строительных работ на нескольких своих столичных площадках.

Производственная деятельность уже стартовала на четырех площадках: «Подол Град» (ул. Дегтярная), «Гвардейский» (ул. Алмазова, 18/7), «Радужный» (ул. Кибальчича, 2) и комплексе Freedom на Броварском проспекте.

Следующими в очереди на восстановление работ являются объекты с высоким уровнем готовности и имеющие критическое социальное значение (через предусмотренную долю жилья для работников системы МВД и военнослужащих). В эту категорию попали:

«Оберег-2» (ул. Бориспольская, 30А-40);

Twin House (ул. Крайняя, 1);

«Урловский-1» (ул. Причальная, 11).

Параллельно компания планирует выполнять технические условия для подведения инженерных сетей в почти построенные ЖК Mirax (ул. Глубочицкая, 43) и «Медовый» (ул. Радченко, 27).