Банковский комитет США одобрил CLARITY Act, Банк Англии готов смягчить ограничения для стейблкоинов: что нового

Банковский комитет США одобрил законопроект CLARITY Act

Рамочный законопроект о структуре рынка цифровых активов (CLARITY Act) успешно преодолел важный этап, получив одобрение на уровне Банковского комитета Сената США. За продвижение документа проголосовали накануне, 14 мая.

По информации криптожурналистки Элеонор Терретт, документ получил двухпартийную поддержку: за проголосовали 15 членов комитета, против — 9. К республиканцам присоединились также сенаторы-демократы Рубен Гальего и Анджела Олсобрукс.

Законопроект разрабатывался месяцами и призван провести четкую границу между цифровыми товарами (под контролем CFTC) и инвестиционными контрактами (под наблюдением SEC), устранив практику «регулирования по принуждению».

Согласно финальному тексту, для поставщиков услуг в сфере цифровых активов вводятся строгие единые правила:

Финансовый мониторинг: обязательно соблюдение стандартов борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма (AML/CFT).

Идентификация пользователей: полное внедрение верификации клиентов по принципу KYC («знай своих клиентов»).

Контроль транзакций: мониторинг, отслеживание и длительное хранение данных о подозрительных операциях.

Международные санкции: безусловное исполнение требований и ограничений Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC).

Внутренний комплайенс: обязательное обучение сотрудников компаний и прохождение регулярного независимого аудита.

Несмотря на успешное голосование, вокруг документа шли ожесточенные дискуссии. В частности, традиционный банковский сектор пытался заблокировать нормы по стейблкоинам. В конце концов, было принято компромиссное решение: криптофирмам запретили выплачивать прямые проценты на пассивные остатки стейблкоинов (чтобы не создавать конкуренцию банковским депозитам), однако позволили начислять «бонусы за активность» в рамках программ лояльности.

Теперь законопроект ожидает рассмотрения и полноценного голосования на полу Сената США, после чего документ должен пройти финальное согласование с Палатой представителей перед тем, как попасть на подпись президенту Дональду Трампу, который уже выразил свою поддержку этой инициативе.

Coinbase стала официальным эмитентом USDC в сети Hyperliquid

Американская криптобиржа Coinbase объявила о масштабном расширении поддержки и интеграции стейблкоина USDC в высокопроизводительную децентрализованную сеть Hyperliquid. Теперь компания официально берет на себя роль эмитента казначейских операций USDC в рамках модели Aligned Quote Asset (AQA).

Главная цель этой интеграции — закрепить статус USDC как безальтернативного базового стейблкоина для ончейн-рынков капитала. В Coinbase убеждены, что фокусировка ликвидности в пределах одного актива существенно повышает общую эффективность рынка и делает перемещение капитала между разными Web3-платформами максимально бесшовным.

Частью этого стратегического соглашения является плавный выход с рынка другого актива:

Команда Native Markets официально передает Coinbase права на покупку бренд-активов USDH.

В течение переходного периода все торговые пары с USDH будут продолжать функционировать в обычном режиме.

Пользователи могут без комиссий конвертировать свои USDH в USDC или вывести средства в фиат через специальную панель от Native Markets. Представители компании особо подчеркнули, что USDH будет оставаться на 100% обеспеченным активом до полного завершения процесса миграции.

С момента запуска сети в 2023 году USDC де-факто стал главным топливом для ее DeFi-продуктов. На сегодняшний день совокупный объем этого стейблкоина в экосистеме Hyperliquid достиг поразительной отметки в $5 млрд, что свидетельствует о двукратном росте (х2) в годовом измерении.

Кроме того, в рамках прессрелиза Coinbase подтвердила намерение долгосрочно поддерживать экосистему HyperEVM и инвестировать в дальнейшее развитие глубокой ликвидности стейблокинов на базе Hyperliquid.

Война с криптопреступностью: альянс Tether, TRON и TRM Labs заблокировал более $450 млн

Специальное подразделение по противодействию финансовым преступлениям T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), созданное в сентябре 2024 года совместными усилиями компаний Tether, TRON и аналитической платформы TRM Labs, отчитывалось о масштабных результатах работы. На сегодняшний день альянсу удалось заморозить более $450 млн. в незаконных криптовалютных активах.

В настоящее время подразделение T3 FCU развернуло активную деятельность по всему миру и непосредственно сотрудничает с регуляторами и силовиками в 23 юрисдикциях. Показатели эффективности стремительно растут: по итогам 2025 г. объем перехваченных грязных средств увеличился на 43,9%.

К расследованиям привлекались правоохранительные органы США, Нидерландов, Испании, Германии и Болгарии. Одним из главных инструментов альянса является скорость: в рамках экстренных запросов подозрительные блокчейн-счета блокируются в течение 24 часов.

Аналитические мощности T3 FCU помогают обнаруживать финансовые потоки, связанные с:

Хакерскими кражами из криптобирж и кибератаками группировок из КНДР;

финансированием международного терроризма;

Требованием выкупов и похищениями людей.

Одним из самых резонансных успехов подразделения стало участие в бразильской операции Lusocoin. В ходе расследования местные власти заблокировали активы на сумму более 3 млрд реалов, включая 4,3 млн USDT на блокчейне.

Банк Англии готов смягчить жесткие ограничения для стейблкоинов

Банк Англии (BoE) пересматривает свой консервативный подход к регулированию цифровых активов под влиянием масштабной критики представителей крипторинка. Об этом в интервью изданию Financial Times сообщила заместитель главы британского центробанка по финансовой стабильности Сара Бриден.

По ее словам, регулятор «очень внимательно» изучает альтернативные модели управления рисками и признает, что первоначальные предложения ведомства могли оказаться «слишком консервативными» для динамичного рынка.

Ранее Банк Англии планировал ввести строгие временные лимиты на владение стейблкоинами, номинированными в фунтах стерлингов. Главной целью этих ограничений было стремление оградить традиционную банковскую систему от потенциально массового и быстрого оттока депозитов в цифровые активы.

Предлагались следующие рамки:

Для физических лиц: предел до 20 000 фунтов стерлингов на одного держателя для каждого отдельного токена.

Для юридических лиц: предел до 10 млн фунтов стерлингов на компанию.

Однако в центробанке констатировали, что криптоиндустрия сочла подобный механизм контроля операционно слишком сложным и практически нереализуемым на практике, что заставило BoE искать другие пути компромисса.

Еще одним краеугольным камнем споров стала структура обеспечения стейблкоинов. Первоначальный план Банка Англии обязывал эмитентов хранить не менее 40% своих резервов на беспроцентных депозитах непосредственно в центробанке. Остальные 60% разрешалось вкладывать в высоколиквидные активы, в том числе государственные облигации.

Эта норма подверглась сокрушительной критике, поскольку она значительно жестче правил, действующих в США. Представители рынка отмечали, что такие правила убьют прибыльность выпуска британских стейблкоинов и лишат Великобританию шансов на глобальное лидерство в сфере Web3.

Сара Бриден отметила, что хотя жесткое требование резервов базировалось на опыте предыдущих масштабных банковских кризисов, регулятор готов повторно переоценить свои подходы к ликвидности и системным рискам, чтобы найти баланс между безопасностью и инновациями.