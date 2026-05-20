Укрзализныця предупредила о критическом дефиците билетов летом и дала советы, как их приобрести

Летний сезон будет еще тяжелее предыдущего, ведь спрос растет, а количество вагонов — наоборот. Об этом говорится в сообщении «Укрзализныци».

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Уничтоженные вагоны

46 пассажирских вагонов Укрзализныци уничтожены врагом за время полномасштабного вторжения. К этой цифре можно добавить еще 200 вагонов и целый поезд Интерсити+, которые в очереди на ремонт из-за обстрелов, налетов дронов и столкновений. 1050 вагонов ожидают обследования и исключения из эксплуатации из-за своего возраста и непригодного состояния.

Уже сегодня среднее отношение спроса к предложению мест в поезде составляет 4 к 1, а в сезон вырастет до 6 человек на место. На отдельных рейсах цифры вообще фантастические — из Львова в Киев каждый день ищут места 9762 человека.

Планируйте путешествия

Первоначально планировать ее заранее и покупать билеты за 20 суток. Не удалось выхватить сразу — включайте автовыкуп. 150 000 пассажиров, купивших уже около миллиона билетов с начала года именно через автовыкуп, подтвердят его действенность.

Также не пренебрегайте пересадками. В частности, на региональные поезда, оборудованные кондиционерами.

В международном сообщении обратите внимание на аэропорты в Молдове, Румынии и Венгрии. Купить билет к ним в высокий сезон гораздо проще, чем в города Польши. На портале uz-vezemo мы обновили удобный список всех международных стыковок.