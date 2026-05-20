Starlink впервые с 2023 года повышает тарифы: касается ли это Украины

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Пресейлы
Аирдропы
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютПресейлыАирдропыКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

20 мая 2026, 9:06 Читати українською

Starlink впервые с 2023 года повышает тарифы: касается ли это Украины

SpaceX повышает ежемесячную стоимость отдельных тарифных планов Starlink для абонентов в США и других странах. Изменения касаются планов Residential, Roam и режима ожидания. Об этом компания сообщила клиентам электронным письмом.

SpaceX повышает ежемесячную стоимость отдельных тарифных планов Starlink для абонентов в США и других странах.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Что изменится

Повышение будет составлять от $5 до $10 в месяц в зависимости от тарифного плана. Для новых клиентов в США обновленные цены отображаются на сайте Starlink.com.

Для действующих абонентов новые тарифы начнут действовать с 18 июня или позже.

В то же время, недавно представленный тариф Roam 300GB останется без изменений — $80 в месяц.

Почему SpaceX повышает цены

В компании объясняют пересмотр тарифов ростом глобальных операционных расходов, а также необходимостью финансирования дальнейших инвестиций в развитие сервиса.

«Цены оставались неизменными для большинства частных клиентов за последние несколько лет, и высокий спрос на Starlink отражает ценность, которую клиенты продолжают видеть в этой услуге», — говорится в сообщении SpaceX.

Компания также отметила, что корректировка тарифов должна поддержать дальнейшее усовершенствование сервиса и развитие доступных высокопроизводительных продуктов. SpaceX, в частности, работает над тем, чтобы в будущем обеспечить гигабитные скорости через спутники нового поколения.

Клиенты недовольны

Повышение цен вызвало недовольство среди пользователей. Некоторые абоненты жалуются, что в отдельных регионах Starlink фактически остается единственным доступным вариантом быстрого Интернета.

«Мне жалко людей, которые могут столкнуться с проблемой цены и у них не будет абсолютно никакого другого выбора», — написал один из пользователей Reddit.

Другие клиенты выражают надежду, что со временем у Starlink появится более сильная конкуренция, которая будет сдерживать дальнейший рост цен.

Повышение выглядит неожиданным на фоне того, что ранее SpaceX в некоторых регионах США наоборот снижала стоимость услуг, чтобы привлечь новых клиентов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает tovg2004 и 5 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами