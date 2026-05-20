SpaceX повышает ежемесячную стоимость отдельных тарифных планов Starlink для абонентов в США и других странах. Изменения касаются планов Residential, Roam и режима ожидания. Об этом компания сообщила клиентам электронным письмом.
Starlink впервые с 2023 года повышает тарифы: касается ли это Украины
Что изменится
Повышение будет составлять от $5 до $10 в месяц в зависимости от тарифного плана. Для новых клиентов в США обновленные цены отображаются на сайте Starlink.com.
Для действующих абонентов новые тарифы начнут действовать с 18 июня или позже.
В то же время, недавно представленный тариф Roam 300GB останется без изменений — $80 в месяц.
Почему SpaceX повышает цены
В компании объясняют пересмотр тарифов ростом глобальных операционных расходов, а также необходимостью финансирования дальнейших инвестиций в развитие сервиса.
«Цены оставались неизменными для большинства частных клиентов за последние несколько лет, и высокий спрос на Starlink отражает ценность, которую клиенты продолжают видеть в этой услуге», — говорится в сообщении SpaceX.
Компания также отметила, что корректировка тарифов должна поддержать дальнейшее усовершенствование сервиса и развитие доступных высокопроизводительных продуктов. SpaceX, в частности, работает над тем, чтобы в будущем обеспечить гигабитные скорости через спутники нового поколения.
Клиенты недовольны
Повышение цен вызвало недовольство среди пользователей. Некоторые абоненты жалуются, что в отдельных регионах Starlink фактически остается единственным доступным вариантом быстрого Интернета.
«Мне жалко людей, которые могут столкнуться с проблемой цены и у них не будет абсолютно никакого другого выбора», — написал один из пользователей Reddit.
Другие клиенты выражают надежду, что со временем у Starlink появится более сильная конкуренция, которая будет сдерживать дальнейший рост цен.
Повышение выглядит неожиданным на фоне того, что ранее SpaceX в некоторых регионах США наоборот снижала стоимость услуг, чтобы привлечь новых клиентов.
