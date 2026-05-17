Групповой иск против Amazon: потребители требуют вернуть переплату за незаконные пошлины

Потребители подали коллективный иск против платформы Amazon с требованием вернуть средства, переплаченные из-за незаконно введенных пошлин. Эти сборы ранее отменил Верховный суд США. Об этом сообщает Reuters 15 мая.

Суть иска против платформы

Истцы обратились в федеральный суд в Сиэтле. Они утверждают, что компания получила сотни миллионов долларов, повысив цены на импортные товары из-за новых пошлин. Введение этих сборов инициировал президент США Дональд Трамп на основании закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях. В феврале Верховный суд шестью голосами против трех постановил, что президент превысил свои полномочия, и отменил тарифы.

Отказ от компенсаций

После решения суда тысячи компаний начали требовать от правительства возмещения миллиардов долларов. Однако Amazon этого не делает. Авторы иска заявляют, что компания отказывается от компенсаций, чтобы сохранить благосклонность Трампа, и позволяет правительству оставить эти деньги себе.

В тексте иска отмечается: «Проблема заключается в том, что средства, которые Amazon использует для поддержания лояльности президента, не принадлежат Amazon. Они были незаконно взысканы с потребителей для покрытия сборов IEEPA, которые впоследствии были признаны недействительными».

Защита прав потребителей

Иск основан на законодательстве штата Вашингтон о защите прав потребителей и содержит обвинения в незаконном обогащении. Amazon пока не прокомментировала ситуацию.

В отличие от компаний-импортеров, обычные покупатели не имеют права самостоятельно обращаться к правительству с требованием о возврате переплаченных средств. Ранее аналогичные иски были поданы и против других компаний, в частности Costco, Nike и FedEx.

Предпосылки конфликта

В подтверждение политических мотивов Amazon истцы ссылаются на события апреля 2025 года. Тогда появилась информация о том, что платформа рассматривает возможность показывать покупателям долю пошлин IEEPA в стоимости каждого товара. Это вызвало недовольство Белого дома. Компания опровергла такие намерения и заявила, что никогда не планировала указывать эту информацию на своем главном сайте. Однако, согласно иску, из-за этой публикации Трамп позвонил исполнительному директору Amazon Джеффу Безосу с жалобами.

Подробности об отмене пошлин

Историческое решение об отмене тарифов Верховный суд США принял 20 февраля 2026 года по делу Learning Resources, Inc. против Трампа. Судьи постановили, что закон IEEPA не предоставляет президенту права самостоятельно устанавливать пошлины. По оценкам экспертов, к моменту отмены правительство США успело собрать более 160 миллиардов долларов таких сборов. Интересы потребителей в иске против Amazon представляет юридическая фирма Hagens Berman из Сиэтла.

Автор:
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
