17 мая 2026, 10:05 Читати українською

США не продлили разрешение на закупку российской нефти

Соединенные Штаты не продлили действие временного исключения из санкций, которое позволяло странам закупать сырье российского происхождения. Эти разрешения перестали действовать после наступления крайнего срока, установленного американским правительством. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на сайт Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США.

Окончание срока действия санкционных исключений

Предыдущая лицензия разрешала торговлю российской сырой нефтью и нефтепродуктами. Она была выдана 17 апреля 2026 года, разрешив продажу сырья, которое к этой дате уже было погружено на танкеры. Срок действия исключения истек 16 мая, а новых указов на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США так и не появилось.

Позиция Индии и объемы поставок

Накануне истечения срока действия разрешения Индия обратилась к американским властям с просьбой сохранить это исключение. Правительство страны обосновало свою просьбу тем, что война в Иране по-прежнему препятствует стабильным поставкам энергоресурсов. В течение мая объемы импорта российской нефти в Индию достигли беспрецедентного уровня: ежедневно страна получала 2,3 млн баррелей. По прогнозам экспертов, в конце месяца этот показатель может составить 1,9 млн баррелей в день.

Предыстория временных разрешений

13 марта американское правительство впервые приостановило действие санкций в отношении российской нефти, чтобы стабилизировать мировые энергетические рынки на фоне вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Позже, в апреле, Вашингтон продлил действие этого послабления до середины мая.

Причины отказа и политическое давление

Администрация Дональда Трампа отказалась продлевать действие генеральной лицензии 134B под значительным давлением западных союзников и американских законодателей, которые настаивали на том, что временные послабления позволяют России зарабатывать средства на войну.

По подсчетам украинской стороны, в период действия апрельского исключения российский бюджет мог получать более 100 млн долларов дополнительной прибыли ежедневно. В то же время критики этих послаблений отмечали, что этот механизм не помог существенно снизить цены на топливо для американских потребителей.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
