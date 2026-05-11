Amazon не планирует становиться плательщиком НДС в Украине

Amazon не видит возможности стать плательщиком налога на добавленную стоимость (НДС) в Украине. Об этом в комментарии изданию «Бизнес Цензор» сообщила народный депутат Нина Южанина.

Что предлагают законопроекты

12 мая Верховная Рада должна рассмотреть законопроект № 15112-Д о НДС для электронной торговли и законопроект № 12360 о таможенных процедурах для посылок. 6 мая профильный комитет рекомендовал парламенту поддержать этот пакет.

Согласно документам, НДС в размере 20% будет начисляться на товары, приобретенные через иностранные онлайн-платформы, с нулевого порога вместо действующего лимита в 150 евро. Начислять и уплачивать этот налог должен сам маркетплейс, а если он является нерезидентом, то должен назначить представителя в Украине.

По данным Минфина, новые правила должны вступить в силу не ранее 1 января 2027 года и только после принятия правительством отдельного решения о готовности ИТ-систем таможни и платформ. Посылки от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро, если они носят некоммерческий характер, не будут облагаться НДС.

Что это значит

Если Amazon действительно не согласится на новую модель, это может затруднить применение правила об автоматическом начислении НДС на этой платформе для украинских покупателей.

Минфин поясняет, что реформа является частью обязательств Украины перед Международным валютным фондом и связана с гармонизацией правил с нормами Европейского Союза. По оценкам министерства, новая модель может принести около 10 млрд грн в год, а запустить её планируют не раньше 2027 года.

