16 мая 2026, 14:05

Аноним заплатил более $9 млн за благотворительный обед с Баффетом

Анонимный участник аукциона выиграл благотворительный обед с инвестором Уорреном Баффетом, баскетболистом Стефом Карри и его женой Айешей Карри, заплатив более 9 млн долларов. Это вдвое меньше рекордных 19 млн долларов, уплаченных на аналогичном аукционе в 2022 году. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Обед состоится 24 июня в Омасе, штат Небраска. Победитель может привести до семи гостей. Аукцион проходил на eBay — стартовая цена составляла 50 000 долларов, а участие в нем приняли пять человек.

Куда пойдут деньги

Выручка от аукциона будет распределена между двумя организациями: благотворительным фондом Glide, который обеспечивает питание, медицинскую и юридическую помощь малообеспеченным жителям Сан-Франциско, и фондом Eat. Learn. Play. Foundation супругов Карри, который предоставляет питание и образовательные ресурсы школьникам в Окленде, Калифорния.

За годы участия в подобных аукционах Баффетт помог собрать более 50 млн долларов для Glide — организации, которую поддерживала его первая жена Сьюзи Баффетт, скончавшаяся в 2004 году.

Возвращение после перерыва

95-летний Баффетт не участвовал в мероприятиях такого формата с 2022 года. «В 92 года у меня иссякли силы. Дух оставался бодрым, но тело становилось всё слабее», — пояснил он. В декабре прошлого года Баффетт ушел с поста генерального директора Berkshire Hathaway, оставаясь председателем совета директоров.

Среди известных победителей прошлых аукционов — инвестиционный менеджер Berkshire Тед Вешлер, который выигрывал дважды, заплатив более $2 млн каждый раз, а также криптопредприниматель Джастин Сан, который во время встречи в 2020 году подарил Баффетту один биткоин и токены Tron.

Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
