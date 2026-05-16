На NYSE и Nasdaq одновременно сработал редкий сигнал о нестабильности рынка под названием «Омен Гинденбурга»

На фондовых биржах NYSE и Nasdaq одновременно появился редкий технический сигнал о нестабильности рынка — «Hindenburg Omen». Он предупреждает трейдеров о возможных скрытых проблемах в экономике, хотя ведущие биржевые индикаторы остаются на рекордных уровнях. Об этом сообщает Seeking Alpha.

Скрытые проблемы на фоне роста

Индикатор Hindenburg Omen создан для выявления внутренних противоречий на фондовом рынке. Он фиксирует моменты, когда большое количество акций одновременно достигает новых максимумов и минимумов. Технические аналитики считают такую комбинацию признаком слабости рынка и роста неопределенности. Сигнал тревоги возникает даже тогда, когда основные индексы, такие как S&P 500 и Nasdaq-100, держатся на высоких позициях.

Последний сигнал прозвучал в то время, когда индексы находятся вблизи своих рекордных значений. Этот рост в основном обеспечивается крупными технологическими компаниями и акциями разработчиков искусственного интеллекта. Однако появление индикатора свидетельствует о том, что в общем росте участвует всё меньше компаний.

Историческая точность и риск ложных тревог

В прошлом «Hindenburg Omen» предшествовал нескольким масштабным обвалам рынка, в частности кризису доткомов. Несмотря на такую статистику, трейдеры предупреждают, что индикатор часто дает ложные сигналы и не гарантирует неизбежной распродажи акций.

Чтобы сигнал оставался актуальным, аналитики обычно ждут его подтверждения в ходе последующих торговых сессий. Однако одновременное появление индикатора на обеих биржах привлекло особое внимание Уолл-стрит, поскольку подобные ситуации крайне редко возникают в период активного роста индексов.

Кто разработал индикатор и как он работает

Сигнал «Hindenburg Omen» разработал в 1995 году Джим Миекка — слепой математик и биржевой аналитик. Название индикатору предложил его коллега Кеннеди Гаммедж в честь катастрофы немецкого дирижабля «Гинденбург» в 1937 году. Для подтверждения сигнала необходимо совпадение нескольких математических условий. В частности, количество акций с новыми годовыми максимумами и минимумами должно одновременно превышать 2,2% от общего количества на бирже. Кроме того, общий рыночный тренд должен оставаться восходящим, а популярный индикатор ширины рынка (осциллятор Макклеллана) — показывать отрицательное значение.

