россия подала жалобу в местный суд на Euroclear из-за замороженных активов

московский суд удовлетворил иск Центрального банка россии о взыскании миллиардных убытков с финансовой компании Euroclear в связи с замораживанием активов. Об этом сообщает Reuters.

Реакция Euroclear на судебное решение

Бельгийская клиринговая компания Euroclear выразила категорическое несогласие с решением суда и готовит апелляцию. По словам адвокатов компании, в ходе рассмотрения дела было нарушено право финансового учреждения на справедливое судебное разбирательство. Euroclear выполняет функции кастодиана — хранит большинство российских активов, которые Европейский союз распорядился заблокировать.

Центральный банк россии приветствовал решение суда. В заявлении ведомства говорится, что суд признал действия Euroclear незаконными. Российский банк добавил, что будет и дальше оспаривать меры ЕС в отношении своих суверенных активов.

Иск на сумму 18,17 триллиона рублей (249,43 миллиарда долларов) регулятор подал в московский суд в декабре 2025 года. Это стало ответом на планы Европейского Союза использовать замороженные российские средства, которые в основном находятся на счетах Euroclear, для обеспечения кредита Украине.

Бессрочная заморозка активов и иск в Люксембурге

В декабре 2025 года Евросоюз принял решение заморозить российские суверенные активы на сумму около 210 миллиардов евро на бессрочной основе, чтобы гарантировать предоставление Украине кредита на 90 миллиардов евро.

В ответ на действия европейских институтов в начале 2026 года Центральный банк россии обратился в Общий суд ЕС в Люксембурге с требованием отменить блокировку резервов и устранить препятствия для доступа к своим финансовым средствам.

