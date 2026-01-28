Amazon увольняет 16 000 сотрудников: компания закрывает магазины и делает ставку на ИИ

Multi от Минфин
(8,9K+)
Оформи кредит — выиграй iPhone 16 Pro Max!
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Депозиты для бизнеса
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Кредиты для бизнеса
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Инвестиционные проекты
Каталог брокеров
Академия
Инвестиционные компании
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамДепозиты для бизнесаПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКредиты для бизнесаКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииИнвестиционные проектыКаталог брокеровАкадемияИнвестиционные компании
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

28 января 2026, 17:12 Читати українською

Amazon увольняет 16 000 сотрудников: компания закрывает магазины и делает ставку на ИИ

Amazon подтвердил сокращение 16 000 корпоративных сотрудников в среду, завершая масштабный план увольнения 30 000 человек, начатый еще в октябре. Это решение стало частью стратегии генерального директора Энди Джасси, направленной на уменьшение бюрократии и отказ от бизнес-направлений, не приносящих ожидаемой прибыли. Об этом сообщает Reuters 28 января.

Amazon подтвердил сокращение 16 000 корпоративных сотрудников в среду, завершая масштабный план увольнения 30 000 человек, начатый еще в октябре.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Крупнейшие увольнения в истории компании

Общее количество уволенных — 30 000 человек — хотя и составляет небольшую долю от 1,58 миллиона всех сотрудников Amazon (большинство из которых работает на складах), однако это почти 10% всего корпоративного персонала. Это сокращение является рекордным за три десятилетия существования компании, превзойдя предыдущую волну увольнений в 2022—2023 годах, когда работу потеряли 27 000 специалистов.

Нынешняя волна затронула широкий спектр подразделений: облачный сервис AWS, команду голосового помощника Alexa, стриминговый сервис Prime Video, рекламный отдел и службу доставки.

Руководитель отдела кадров Бет Галетти пояснила, что эти меры необходимы для «укрепления компании путем сокращения уровней управления и устранения бюрократии». Она также не исключила дальнейших точечных увольнений, отметив, что команды будут продолжать вносить необходимые коррективы.

ИИ меняет правила игры

Одной из ключевых причин реструктуризации является стремительное развитие искусственного интеллекта. Энди Джасси ранее предупреждал, что рост использования инструментов ИИ приведет к автоматизации многих обязанностей. Современные ИИ-ассистенты уже способны выполнять как рутинные административные задачи, так и сложные проблемы с написанием кода, делая это быстрее и точнее людей.

Это подтверждают и настроения в отрасли: во время недавнего форума в Давосе руководители техгигантов признали, что ИИ часто используется как повод для сокращений, которые компании планировали провести в любом случае.

Закрытие магазинов

Помимо увольнений, Amazon сворачивает свои эксперименты с физическими магазинами. Компания объявила о закрытии сетей продуктовых магазинов Amazon Fresh и Amazon Go, несмотря на годы попыток закрепиться в этом сегменте. Также прекращается поддержка биометрической платежной системы Amazon One, которая позволяла оплачивать покупки сканированием ладони.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор ленты новостей, журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает astr и 10 незарегистрированных посетителей.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами