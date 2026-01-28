Amazon увольняет 16 000 сотрудников: компания закрывает магазины и делает ставку на ИИ

Amazon подтвердил сокращение 16 000 корпоративных сотрудников в среду, завершая масштабный план увольнения 30 000 человек, начатый еще в октябре. Это решение стало частью стратегии генерального директора Энди Джасси, направленной на уменьшение бюрократии и отказ от бизнес-направлений, не приносящих ожидаемой прибыли. Об этом сообщает Reuters 28 января.

Крупнейшие увольнения в истории компании

Общее количество уволенных — 30 000 человек — хотя и составляет небольшую долю от 1,58 миллиона всех сотрудников Amazon (большинство из которых работает на складах), однако это почти 10% всего корпоративного персонала. Это сокращение является рекордным за три десятилетия существования компании, превзойдя предыдущую волну увольнений в 2022—2023 годах, когда работу потеряли 27 000 специалистов.

Нынешняя волна затронула широкий спектр подразделений: облачный сервис AWS, команду голосового помощника Alexa, стриминговый сервис Prime Video, рекламный отдел и службу доставки.

Руководитель отдела кадров Бет Галетти пояснила, что эти меры необходимы для «укрепления компании путем сокращения уровней управления и устранения бюрократии». Она также не исключила дальнейших точечных увольнений, отметив, что команды будут продолжать вносить необходимые коррективы.

ИИ меняет правила игры

Одной из ключевых причин реструктуризации является стремительное развитие искусственного интеллекта. Энди Джасси ранее предупреждал, что рост использования инструментов ИИ приведет к автоматизации многих обязанностей. Современные ИИ-ассистенты уже способны выполнять как рутинные административные задачи, так и сложные проблемы с написанием кода, делая это быстрее и точнее людей.

Это подтверждают и настроения в отрасли: во время недавнего форума в Давосе руководители техгигантов признали, что ИИ часто используется как повод для сокращений, которые компании планировали провести в любом случае.

Закрытие магазинов

Помимо увольнений, Amazon сворачивает свои эксперименты с физическими магазинами. Компания объявила о закрытии сетей продуктовых магазинов Amazon Fresh и Amazon Go, несмотря на годы попыток закрепиться в этом сегменте. Также прекращается поддержка биометрической платежной системы Amazon One, которая позволяла оплачивать покупки сканированием ладони.