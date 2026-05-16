Кабмин объединил выплаты семьям с детьми на едином счете «Дія.Картка»: подробности

Кабинет министров объединил все государственные выплаты семьям с детьми на едином счете «Дія.Картка» и отменил сроки использования средств. Отныне родители могут более гибко расходовать пособие в зависимости от потребностей ребенка. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Какие выплаты объединили

На единый счет «Дія.Картка» будут поступать средства по четырем программам:

компенсация по программе «Пакет малыша»

пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года

программа «еЯсла»

«Школьный набор»

Как открыть счет

Счет можно открыть заранее через приложение выбранного банка — ещё до подачи заявления на получение помощи. Если счет открыт заранее, Единая информационная система Минсоцполитики автоматически подтянет его при обращении в ЦНАП, территориальную общину или Пенсионный фонд. Если нет — система сформирует QR-код для быстрого оформления карты.

Те, кто не хочет пользоваться «Дія.Карткой», смогут и дальше получать выплаты через Ощадбанк по действующему механизму.

На что можно тратить деньги

Правительство унифицировало перечень разрешенных расходов для всех программ:

продукты питания и супермаркеты

детская и семейная одежда, обувь

аптеки, больницы, медицинские услуги, оптика

детские товары, игрушки, книги, канцелярские товары

образовательные услуги и уход за детьми

спортивные секции и развлекательные детские центры

музеи, выставки, аквариумы и другие развлечения для всей семьи

Кроме того, отменены временные ограничения — средства на счете можно использовать без ограничений по срокам. Счета, открытые с 1 января 2026 года, остаются в силе.