Кабмин объединил выплаты семьям с детьми на едином счете «Дія.Картка»: подробности

Кабинет министров объединил все государственные выплаты семьям с детьми на едином счете «Дія.Картка» и отменил сроки использования средств. Отныне родители могут более гибко расходовать пособие в зависимости от потребностей ребенка. Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Какие выплаты объединили
На единый счет «Дія.Картка» будут поступать средства по четырем программам:
- компенсация по программе «Пакет малыша»
- пособие по уходу за ребенком до достижения им одного года
- программа «еЯсла»
- «Школьный набор»
Как открыть счет
Счет можно открыть заранее через приложение выбранного банка — ещё до подачи заявления на получение помощи. Если счет открыт заранее, Единая информационная система Минсоцполитики автоматически подтянет его при обращении в ЦНАП, территориальную общину или Пенсионный фонд. Если нет — система сформирует QR-код для быстрого оформления карты.
Те, кто не хочет пользоваться «Дія.Карткой», смогут и дальше получать выплаты через Ощадбанк по действующему механизму.
На что можно тратить деньги
Правительство унифицировало перечень разрешенных расходов для всех программ:
- продукты питания и супермаркеты
- детская и семейная одежда, обувь
- аптеки, больницы, медицинские услуги, оптика
- детские товары, игрушки, книги, канцелярские товары
- образовательные услуги и уход за детьми
- спортивные секции и развлекательные детские центры
- музеи, выставки, аквариумы и другие развлечения для всей семьи
Кроме того, отменены временные ограничения — средства на счете можно использовать без ограничений по срокам. Счета, открытые с 1 января 2026 года, остаются в силе.
