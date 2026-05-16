Стало известно, когда акции SpaceX могут выйти на биржу

Компания SpaceX намерена официально подать документы на первичное публичное размещение акций (IPO) уже в ближайшую среду, 20 мая. Ожидается, что торги ценными бумагами начнутся в середине июня. Об этом сообщает Bloomberg.

График размещения акций

По словам осведомленных источников, официальная маркетинговая кампания начнется 4 июня. Цена акций планируется определить 11 июня, а уже на следующий день, 12 июня, бумаги компании появятся на бирже. Для листинга выбрана площадка Nasdaq, где акции будут торговаться под тикером SPCX. На данный момент график является предварительным, поэтому детали относительно объема и сроков еще могут измениться.

Финансовые ожидания

Ранее компания подала конфиденциальную заявку на выход на фондовый рынок. SpaceX рассчитывает привлечь до 75 миллиардов долларов инвестиций, а ее общая оценка может превысить 2 триллиона долларов. К организации процесса привлекли ряд крупных инвестиционных банков, среди которых Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Morgan Stanley. Список финансовых учреждений продолжает расширяться.

Структура доходов компании

SpaceX имеет миллиардные государственные контракты и является основой американской космической программы. Большую часть дохода приносят запуски ракет и сеть спутникового интернета Starlink. По оценкам Bloomberg Intelligence, в 2026 году эти направления принесут почти 20 миллиардов долларов. Также после обмена акциями и приобретения xAI в феврале компания владеет искусственным интеллектом Grok, который может принести менее 1 миллиарда долларов дохода.

