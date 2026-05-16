Швейцария раскрыла сеть по обходу санкций для россиян

Швейцарские правоохранительные органы провели масштабную операцию против финансовых посредников, помогавших российскому бизнесу обходить международные ограничения. Местные юридические и финансовые структуры разрабатывали схемы для сокрытия активов лиц, подпадающих под санкции. Об этом сообщает Amlintelligence.

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Обыски и суть дела

Федеральная полиция Швейцарии совместно с прокуратурой провела обыски в нескольких кантонах в связи с подозрениями в нарушении эмбарго. Следователи полагают, что местные компании и граждане управляли активами двух крупных российских бизнесменов. Эти предприниматели попали под санкции после начала полномасштабного вторжения России в Украину, хотя их имена официально не разглашаются. Посредники использовали подставные компании и трастовые фонды, чтобы скрыть реальных владельцев элитной недвижимости и многомиллионных банковских счетов.

Изъятие доказательств и роль юристов

Полиция изъяла множество документов и электронных носителей, которые могут подтвердить незаконное сотрудничество. Прокуратура сосредоточила внимание на целой сети, которая помогала обходить санкции через финансовые услуги. Власти подчеркивают, что швейцарские законы обязывают юристов и консультантов сообщать о подозрительных операциях клиентов, подпадающих под санкции. Однако подозреваемые сознательно игнорировали эти требования и помогали россиянам скрывать деньги.

Курс на соблюдение санкций

Швейцария ужесточает контроль и пытается избавиться от статуса «тихой гавани» для российского капитала. Официальный Берн заявляет, что будет в полной мере соблюдать санкции Евросоюза и наказывать нарушителей. Эксперты прогнозируют новые уголовные дела против местных посредников, которые годами защищали деньги российской элиты. Власти планируют проверить каждую транзакцию, чтобы перекрыть пути для теневого финансирования.

Кто фигурирует в расследовании

Расследование швейцарской полиции началось после того, как местное Бюро по отчетности об отмывании денег (MROS) получило сообщения о подозрительных транзакциях от частных банков. По данным следствия, речь идет о двух российских бизнесменах, которых в материалах правоохранительных органов условно называют «Олег» и «Димитрий». Настоящие имена фигурантов были изменены во избежание огласки.

Читайте также: Россия подала жалобу в местный суд на Euroclear из-за замороженных активов