НБУ уже третью неделю подряд продает валюту практически в прежних объемах

Национальный банк по-прежнему только продает иностранную валюту на межбанковском рынке, полностью отказавшись от её покупки. Объёмы предложения остаются неизменными уже третью неделю подряд. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

Стабильные объемы продаж

В течение рабочей недели с 11 по 15 мая Нацбанк вывел на рынок 717 миллионов долларов в эквиваленте. Эта сумма остается на уровне показателей предыдущих двух недель ($783 млн и $778 млн). При этом регулятор не приобрел ни одного доллара.

Годовые итоги мероприятий

С начала 2026 года общий объем продаж валюты Национальным банком достиг 16,54 миллиарда долларов. За все это время НБУ не провел ни одной операции по покупке, обеспечивая спрос исключительно за счет собственных резервов.

По данным НБУ на начало мая 2026 года международные резервы Украины составляют 48,2 миллиарда долларов. При этом официальный курс гривны к доллару на конец рабочей недели, 15 мая, закрепился на уровне 43,95 гривны за доллар. Регулятор продолжает политику управляемой гибкости курса, поэтому сглаживает резкие колебания исключительно благодаря валютным интервенциям.

