15 мая 2026, 11:33 Читати українською

Финансовая разведка раскрыла сеть, поставлявшую украинские SIM-карты для вражеских дронов

Глава Госфинмониторинга Филипп Пронин заявил, что служба совместно с СБУ раскрыла группу лиц, причастных к передаче украинских SIM-карт российской стороне для использования в вражеских ударных беспилотниках. По его словам, в рамках одного дела финансовая разведка выявила более 24 тысяч мобильных номеров, более 29 тысяч транзакций в пользу мобильных операторов и движение средств на сумму свыше 60 млн грн. Об этом сообщает Telegram-канал Филипа Пронина.

Как работала схема

По словам Пронина, группа лиц в Украине организовывала покупку и активацию SIM-карт, а затем передавала их российской стороне. В дальнейшем эти карты использовались в вражеских БПЛА для связи, навигации и более точного наведения дронов на украинские города, в частности на жилые дома, гражданских лиц и объекты критически важной инфраструктуры.

Он добавил, что после атак правоохранители находят такие SIM-карты среди обломков сбитых беспилотников.

Масштаб и средства

Пронин сообщил, что через счета участников схемы, в частности физических лиц-предпринимателей и физических лиц с признаками так называемых «дропов», прошло более 60 млн грн. Часть этих средств, по его словам, была потрачена на покупку недвижимости и элитных автомобилей.

Согласно результатам анализа, один из кураторов группы находился на территории Европейского Союза. Как утверждает глава Госфинмониторинга, финансовые связи между участниками удалось установить благодаря сотрудничеству с финансовыми разведывательными службами европейских стран.

Данные о схемах дропа

Пронин заявил, что схемы «дроп» используются в мошенничестве, уклонении от уплаты налогов, легализации средств и финансировании противоправной деятельности. По его словам, именно поэтому Госфинмониторинг еще в 2025 году усилил работу в этом направлении и совместно с банками собирает и анализирует данные о подозрительных операциях, а часть процессов автоматизировал.

Он также сообщил, что с августа 2025 года в Бюро экономической безопасности были переданы материалы по схемам «дроп» с финансовыми операциями на сумму более 31 млрд грн. Только за первый квартал 2026 года, по его данным, было выявлено таких операций на сумму более 14 млрд грн.

Обращение Пронина

Глава Госфинмониторинга призвал не соглашаться на сомнительные предложения о быстром заработке. По его словам, таким образом человек может не только потерять деньги или счет, но и стать частью схемы, которая помогает российскому террору.

Пронин добавил, что «пока Россия массированно атакует украинские города ракетами и дронами, финансовая разведка совместно с СБУ выявляет тех, кто внутри страны помогает этой системе функционировать».

Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
youknow
youknow
15 мая 2026, 11:41
І якій оператор мобільного зв’язку «засвітився»?
Oleksii Ch
Oleksii Ch
15 мая 2026, 12:18
До чого тут оператор?
Як він відрізнить зкурвлених підкацапників від нормального ФОПа, що замовив сотню карток для встановлення в девайси з підтримкою мобільної мережі — лічільники, датчики, камери, роутери тощо.
Жоден закон цього не забороняє.
