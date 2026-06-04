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4 июня 2026, 18:13 Читати українською

11 стран ЕС призвали ограничить доступ гражданам рф в Шенгенскую зону: какие еще запреты хотят ввести

Эстония и еще 10 европейских стран призывают Европейский Союз ограничить доступ гражданам россии в Шенгенскую зону накануне летних отпусков. Об этом сообщает эстонская национальная телерадиовещательная корпорация ERR.

«Двери Шенгена нужно закрыть поплотнее»: 11 стран призвали ограничить въезд россиянам
Фото: pixabay

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Издание Politico Europe цитирует общее письмо девяти членов ЕС, а также не входящих в блок Норвегии и Исландии. Суть обращения журналисты свели к одному тезису: «Россияне не должны нежиться на европейских пляжах, пока гибнут украинцы».

Количество виз растет

Данные ЕС свидетельствуют, что количество виз, выданных гражданам рф, продолжает расти, несмотря на войну в Украине. В частности, в 2025 году этот показатель увеличился на 8%, достигнув 623 451 визы. Больше шенгенских виз россиянам в 2025 году выдала Франция, за ней следуют Италия и Испания.

Инициатором обращения выступила Швеция. Письмо направили главе европейской дипломатии Каи Каллас и еврокомиссару по миграции Магнусу Бруннеру накануне предстоящего в четверг заседания Совета по вопросам юстиции и внутренних дел. Авторы документа призывают существенно усилить визовую политику в отношении граждан россии.

Кто поддержал инициативу

Эту инициативу поддержали министры иностранных и внутренних дел Эстонии, Латвии, Литвы, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов и Польши.

Чиновники отмечают, что действующие рекомендации ЕС выполняются неравномерно, из-за чего россияне занимаются «визовым шопингом» (ищут страны с самыми лояльными условиями выпуска документов).

В своем заявлении перед заседанием Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро напомнил, что его страна уже полностью прекратила выдачу виз гражданам россии.

Однако, по его словам, этого все равно мало, потому что другие государства-члены блока продолжают держать свои магазины и пляжи открытыми для них.

«Такие легкие условия для путешествий создают серьезные риски безопасности. Не говоря уже о том, что граждане государства-агрессора в более широком смысле не должны иметь доступа к благу, которыми они не могут пользоваться дома из-за преступлений собственной страны. Короче говоря, дверь Шенгена нужно закрыть плотнее», — заявил Таро.

Запрет для российских военных

Подписанты письма также поддержали предложение Эстонии по введению визового бана для воевавших в Украине россиян.

Игорь Таро отметил, что снова поднимет этот вопрос перед коллегами на четверговом заседании.

«Закрытие Шенгенской зоны для российских военнослужащих, принимавших участие в войне против Украины, отвечает интересам безопасности каждого из нас», — подчеркнул он, добавив, что Эстония уже закрыла въезд для 2 000 бывших военных.

«В этом вопросе мы активно сотрудничаем с украинскими спецслужбами, и я снова призываю всех коллег к совместным и скоординированным действиям», — подытожил он.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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