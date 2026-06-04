Доллар теряет доверие миллиардеров: куда переводят капиталы самые богатые семьи

Владельцы крупнейшего состояния в мире начали сокращать зависимость от американской валюты. Инвесторы все чаще ищут возможности в Азии, Европе и на развивающихся рынках. Об этом пишет Reuters .

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Снижение доверия к доллару

Согласно отчету UBS Global Family Office Report 2026 примерно две трети семейных офисов ожидают снижения доверия к доллару США как к главной резервной валюте мира.

Опрос проводился с января по март 2026 года, еще до того, как американская валюта начала демонстрировать более сильные позиции в отношении конкурентов.

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В UBS отмечают, что предварительное ослабление доллара вынудило многих крупных инвесторов пересмотреть структуру своих активов. Почти половина участников исследования признали, что их портфели слишком сильно зависят от курса американской валюты.

Семейные офисы уже готовятся к постепенному сокращению долларовых активов. В то же время они планируют увеличивать инвестиции в акции развивающихся стран, расширять вложения в инфраструктурные проекты и одновременно уменьшать долю недвижимости в своих портфелях.

Что говорят аналитики

Представитель UBS Бенджамин Кавалли заявил, что впервые столь четко прослеживается интерес к активам Азиатско-Тихоокеанского региона и отчасти стран Западной Европы. Такая тенденция особенно заметна среди инвесторов вне США, хотя отдельные изменения наблюдаются и среди американских владельцев крупных капиталов.

Одним из основных факторов изменения инвестиционной стратегии остаются геополитические риски. Из-за международных конфликтов богатые семьи все чаще используют подход мультишоринга, когда активы и бизнес-операции распределяют между несколькими странами и юрисдикциями.

В исследовании UBS приняли участие 307 клиентов из разных регионов мира. Средний чистый капитал попавших в выборку семей составлял около 2,7 млрд долларов.

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