Госстат: Средняя зарплата в Украине в I квартале превысила 28,8 тысяч грн, гендерный разрыв — 27%

В первом квартале 2026 среднемесячная номинальная заработная плата штатных работников в Украине составила 28 885 грн. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

При этом Госстат фиксирует сохранение существенного разрыва в оплате труда между мужчинами и женщинами. В частности, средняя зарплата мужчин за первые три месяца года достигла 33 798 грн, тогда как у женщин этот показатель оказался меньше — 24 791 грн.

Таким образом, текущее соотношение заработных плат женщин и мужчин в Украине составляет 73%, то есть гендерный разрыв в оплате труда находится на уровне 27%.

Самая большая разница в доходах в пользу мужчин наблюдается в таких секторах экономики:

Искусство, спорт, развлечения и отдых — разрыв составляет 47,1%;

Финансовая и страховая деятельность — 38,7%;

Информация и телекоммуникации — 37,8%;

Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов — 30,6%.

Читайте также: Зарплата 100 000 евро: где в Европе после налогов останется больше денег

Напомним

«Минфин» писал, что по данным Госстата, средняя зарплата в Украине в апреле 2026 года достигла 30 515 грн. За месяц она выросла всего на 159 грн, или 0,5%. На рынке труда также сохраняется глубокий дисбаланс как в региональном разрезе, так и между разными секторами экономической деятельности.