В дискуссии по исключению из Директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев-мужчин призывного возраста решающими могут стать позиции Польши, Чехии, Германии, Австрии и стран Балтии. Об этом в четверг, 4 июня, перед началом заседания
В ЕС обсуждают ограничения защиты для мужчин призывного возраста из Украины
В дискуссии по исключению из Директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев-мужчин призывного возраста решающими могут стать позиции Польши, Чехии, Германии, Австрии и стран Балтии. Об этом в четверг, 4 июня, перед началом заседания
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Что рассматривают
Он подтвердил, что одним из вопросов повестки дня заседания будет обсуждение продления ДВЗ после марта 2027 года, а также возможное введение определенных ограничений действия временной защиты, в частности для мужчин призывного возраста. «На столе есть разные предложения. Я думаю, что нам нужно выслушать государства-члены, которых особенно затронула эта проблема. Это Польша, Чехия, Германия, Австрия, страны Балтии. Важно услышать их позицию», — подчеркнул Бруннер.
Обсуждение с Украиной
Еврокомиссар также сообщил, что среди других предложений по ДВЗ министры обсудят вероятность ограничений для украинцев по географическим признакам по примеру Швейцарии и Норвегии, которые приняли перечень так называемых «безопасных регионов» Украины и отказывают во временной защите уехавших. «Но по моему мнению, в вопросе о мужчинах мобилизационного возраста может быть определенный консенсус», — заявил еврокомиссар.
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По его словам, на основании дискуссии, которая пройдет на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, Еврокомиссия «достаточно быстро» представит свои предложения для стран-членов.
Пока продолжаются атаки россии на украинскую инфраструктуру продление ДТП является оправданным шагом, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро перед началом заседания
При этом Таро отметил, что разделяет озабоченность «некоторых стран, как и Эстония, имеют большое количество беженцев на душу населения», однако, по его мнению, все дополнительные ограничения «должны быть внимательно проанализированы с точки их эффективности и возможных насадок». В частности, речь идет об исключении мужчин призывного возраста из ДВЗ. Министр подчеркнул, что «любые изменения должны сначала быть обсуждены с Украиной».
Российским военным хотят запретить въезд в ЕС
Министры внутренних дел ЕС также будут обсуждать тему запрета на въезд в Евросоюз для российских военных, воевавших против Украины. По словам Игоря Таро, «эти люди, которые убивали и разрушали в Украине, могут приехать в Европу» и представлять проблему безопасности стран шенгенской зоны. «Мы хотим, чтобы они оказались вне Шенгена. Это не место для их визитов», — подчеркнул эстонский министр.
По его словам, именно Эстония начала инициативу по внесению российских комбатантов в «черные визовые списки» ЕС. «Нам уже удалось включить в эти списки более двух тысяч человек и мы рады, что многие страны ЕС поддержали эту инициативу», — сказал Таро.
Однако он подчеркнул, что «необходимо пойти дальше» и выразить надежду, что Еврокомиссия объявит предложение по этому поводу, то есть предложит запретить въезд для бывших и действующих военных рф, принимавших участие в войн против Украины, на общеевропейском уровне.
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