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4 июня 2026, 17:15 Читати українською

В ЕС обсуждают ограничения защиты для мужчин призывного возраста из Украины

В дискуссии по исключению из Директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев-мужчин призывного возраста решающими могут стать позиции Польши, Чехии, Германии, Австрии и стран Балтии. Об этом в четверг, 4 июня, перед началом заседания Совета Е С по юстиции и внутренним делам в Люксембурге заявил еврокомиссар Магнус Бруннер, пишет DW.

В дискуссии по исключению из Директивы о временной защите (ДВЗ) для украинцев-мужчин призывного возраста решающими могут стать позиции Польши, Чехии, Германии, Австрии и стран Балтии.

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Что рассматривают

Он подтвердил, что одним из вопросов повестки дня заседания будет обсуждение продления ДВЗ после марта 2027 года, а также возможное введение определенных ограничений действия временной защиты, в частности для мужчин призывного возраста. «На столе есть разные предложения. Я думаю, что нам нужно выслушать государства-члены, которых особенно затронула эта проблема. Это Польша, Чехия, Германия, Австрия, страны Балтии. Важно услышать их позицию», — подчеркнул Бруннер.

Обсуждение с Украиной

Еврокомиссар также сообщил, что среди других предложений по ДВЗ министры обсудят вероятность ограничений для украинцев по географическим признакам по примеру Швейцарии и Норвегии, которые приняли перечень так называемых «безопасных регионов» Украины и отказывают во временной защите уехавших. «Но по моему мнению, в вопросе о мужчинах мобилизационного возраста может быть определенный консенсус», — заявил еврокомиссар.

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По его словам, на основании дискуссии, которая пройдет на заседании Совета по вопросам юстиции и внутренних дел, Еврокомиссия «достаточно быстро» представит свои предложения для стран-членов.

Пока продолжаются атаки россии на украинскую инфраструктуру продление ДТП является оправданным шагом, заявил министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро перед началом заседания Совета Е С. «Мы ожидаем предложение Еврокомиссии продлить защиту до марта 2028 года», — заявил он. И подчеркнул, что «лучшим решением» будет продолжение временной защиты в том виде, в каком он сейчас.

При этом Таро отметил, что разделяет озабоченность «некоторых стран, как и Эстония, имеют большое количество беженцев на душу населения», однако, по его мнению, все дополнительные ограничения «должны быть внимательно проанализированы с точки их эффективности и возможных насадок». В частности, речь идет об исключении мужчин призывного возраста из ДВЗ. Министр подчеркнул, что «любые изменения должны сначала быть обсуждены с Украиной».

Российским военным хотят запретить въезд в ЕС

Министры внутренних дел ЕС также будут обсуждать тему запрета на въезд в Евросоюз для российских военных, воевавших против Украины. По словам Игоря Таро, «эти люди, которые убивали и разрушали в Украине, могут приехать в Европу» и представлять проблему безопасности стран шенгенской зоны. «Мы хотим, чтобы они оказались вне Шенгена. Это не место для их визитов», — подчеркнул эстонский министр.

По его словам, именно Эстония начала инициативу по внесению российских комбатантов в «черные визовые списки» ЕС. «Нам уже удалось включить в эти списки более двух тысяч человек и мы рады, что многие страны ЕС поддержали эту инициативу», — сказал Таро.

Однако он подчеркнул, что «необходимо пойти дальше» и выразить надежду, что Еврокомиссия объявит предложение по этому поводу, то есть предложит запретить въезд для бывших и действующих военных рф, принимавших участие в войн против Украины, на общеевропейском уровне.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
0
BigBend
BigBend
4 июня 2026, 17:31
#
Як швидко «європейські цінності» забуваються, коли мова йде не про захист усіляких квірів, а усього лише білих чоловіків.
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0
lider2000
lider2000
4 июня 2026, 17:36
#
Ну так, а че мужики из ЕС должньі защищать свои страньі от путлера, когда есть мужики из Украиньі.
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0
lider2000
lider2000
4 июня 2026, 17:35
#
Там разговор только про новоприбьівших.
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0
BigBend
BigBend
4 июня 2026, 18:40
#
І що?
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