В США готовят решение о выделении $400 млн помощи Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что в ближайшее время появятся новости о выделении $400 миллионов на военную помощь Украине. Этот пакет ранее был одобрен Конгрессом, однако его реализация была задержана на уровне Министерства обороны США (Пентагона), сообщает Reuters.

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Об этом глава Госдепартамента сообщил во время своего выступления перед подкомитетом Сената по ассигнованиям в среду, 3 июня. Отвечая на вопрос сенаторов о причинах промедления с финансированием, Рубио заверил, что решение будет объявлено «достаточно скоро».

Речь идет о пакете помощи, предусмотренном программой Ukraine Security Assistance Initiative, позволяющим Пентагону закупать вооружения и боеприпасы непосредственно у американских оборонных подрядчиков.

По данным американских законодателей, средства остаются неиспользованными, несмотря на предварительное одобрение Конгрессом в конце 2025 года. Часть сенаторов ранее обращала внимание на задержки со стороны Пентагона и призвала ускорить их разблокировку.

Ожидается, что официальное объявление о финальном назначении этих средств и детальный перечень вошедшего в пакет вооружения Министерство обороны США обнародует уже в ближайшие дни.

Напомним

«Минфин» писал, что государственный департамент США официально одобрил потенциальную продажу Украине комплектов боеприпасов Joint Direct Attack Munitions — Extended Range (JDAM-ER) и сопутствующего оборудования. Примерная стоимость контракта составляет $373,6 млн.