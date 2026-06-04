Евро снова лихорадит. Нефть, ФРС и НБУ: прогноз курса на начало июня (видео)

Что будет с курсом доллара и евро в Украине с 4 по 10 июня 2026? На валютный рынок одновременно оказывают давление геополитические риски на Ближнем Востоке, подорожание нефти, ожидания решений ЕЦБ и ФРС, а также внутренние факторы украинского рынка.

Действительно ли нефть может вырасти до $108 за баррель? Как повлияет на рынки новый глава ФРС Кевин Уорш? Чего ждать от евро после заседания ЕЦБ? И сколько долларов придется потратить НБУ для поддержки гривны? В новом выпуске разбираем ключевые факторы, которые будут определять курс валют в ближайшие дни, а также даем прогноз по доллару, евро, золоту и ситуации на наличном рынке.