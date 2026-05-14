TikTok представил новую функцию TikTok Go, позволяющую бронировать туристические услуги непосредственно в приложении. Пользователи могут оформлять бронирование отелей, экскурсий, достопримечательностей и других активностей, упоминаемых в видео или публикациях.
TikTok запускает бронирование путешествий прямо в приложении
Как работает новая функция
Функция работает в партнерстве с большими туристическими сервисами, включая Booking, Expedia, Trip, Viator и другие.
В настоящее время TikTok Go доступен только для пользователей в возрасте от 18 лет.
В компании также заявили, что новый сервис откроет дополнительные возможности авторам контента.
Создатели видео могут получать комиссии за бронирование или участвовать в рекламных кампаниях по продвижению туристических услуг через платформу.
Источник: Минфин
