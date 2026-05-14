14 мая 2026, 13:23

Искусственный интеллект поможет быстрее находить ямы на дорогах: как это работает

Американская компания Samsara представила систему Ground Intelligence, использующую искусственный интеллект и камеры на коммерческих грузовиках для автоматического обнаружения ям на дорогах и других проблем городской инфраструктуры. Об этом пишет Techcrunch.com.

Как работает технология

Технология анализирует данные с камер, уже установленных на миллионах грузовиков и фургонов клиентов Samsara.

Сначала эти камеры использовались для мониторинга водителей, предотвращения краж и разбора страховых случаев, но теперь компания научила собственную AI-модель распознавать различные типы повреждений дорожного покрытия и оценивать скорость их ухудшения.

В Samsara считают, что такая система может быть эффективнее аналогичных инициатив на базе роботакси. Например, в прошлом месяце Waymo и Waze объявили о пилотном проекте по передаче данных о ямах местным властям. Однако в Samsara отмечают, что их сеть коммерческого транспорта значительно больше и позволяет регулярно собирать повторные данные с одних и тех же маршрутов.

Компания уже сообщила о контрактах с несколькими городами США, а Чикаго стал одним из новых клиентов сервиса. Ground Intelligence работает как интерактивная панель с картой, на которой автоматически появляются предупреждения о ямах и других проблемах инфраструктуры.

Система также позволяет городским службам просматривать анонимизированные видео с камер транспорта для проверки сообщений о поврежденных дорожных знаках, засоренной канализации или других проблемах городского хозяйства.

По словам старшего вице-президента Samsara Иоганна Ланда, главное преимущество платформы заключается в переходе от реактивного к проактивному подходу. Города могут не просто ремонтировать отдельные ямы после жалоб, а планировать комплексный ремонт целых участков дорог.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
