13 мая 2026, 17:15 Читати українською

Электромобили заняли более 95% авторынка Норвегии: почему такой спрос

Норвегия стала первой страной в мире, где электромобили фактически вытеснили автомобили с двигателями внутреннего сгорания. В 2025 году доля новых электромобилей на местном рынке достигла 95,9%, а в декабре выросла до 97,6%. За весь год в стране продали всего 487 новых бензиновых автомобилей из почти 180 тысяч зарегистрированных машин, пишет motor.es

Почему такой спрос

Популярное объяснение успеха Норвегии обычно сводится к щедрым льготам для электромобилей.

Однако сами представители отрасли считают, что ключевую роль сыграли не только бонусы для электрокаров, а прежде всего жесткие налоги на автомобили с ДВС. В стране десятилетиями системно делали владение бензиновыми и дизельными машинами дороже, чем электромобилями.

Норвегия построила модель по принципу «кнута и пряника». Для автомобилей с двигателями внутреннего сгорания действуют высокий НДС в 25%, налоги на выбросы CO₂ и NOx, дорогие акцизы на топливо, платные дороги и повышенные расходы на парковку. В некоторых случаях разница в стоимости между электромобилем и аналогичным бензиновым автомобилем могла достигать от 15 до 30 тысяч евро только из-за налогов.

Параллельно электромобили получали максимальные преимущества. До 2023 года они были освобождены от НДС, а также от регистрационного налога. Владельцы электрокаров пользовались льготными тарифами на платных дорогах, бесплатной или более дешевой парковкой, доступом к полосам общественного транспорта и скидками на паромах. В итоге электромобиль стал для норвежцев не экологической альтернативой, а экономически самым выгодным вариантом.

Важно и то, что страна начала этот процесс очень рано. Первые налоговые льготы для электромобилей Норвегия ввела еще в 1990 году, когда рынок электрокаров практически не существовал. В течение следующих 35 лет различные правительства не меняли курс и только усиливали поддержку электрического транспорта. В 2017 году власти официально поставили цель достичь 100% продаж электромобилей к 2025 году, и страна фактически выполнила эту задачу.

Отдельную роль в переходе на электротранспорт сыграли нефтяные доходы. Норвегия является одним из крупнейших экспортеров нефти в мире, а ее суверенный фонд в 2026 году превысил 1,7 триллиона долларов.

Именно эти средства позволили на протяжении многих лет компенсировать потери бюджета от налоговых льгот для электромобилей и параллельно финансировать развитие зарядной инфраструктуры.

Еще одно преимущество Норвегии — энергетика и условия эксплуатации. Почти вся электроэнергия в стране производится из возобновляемых источников, преимущественно гидроэнергетики. Кроме того, большинство населения живет в частных домах с собственными парковками и домашними зарядными устройствами. В результате заряжать электромобиль оказалось просто и дешево, а сама инфраструктура развивалась параллельно с ростом продаж.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
