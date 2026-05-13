Европейские автопроизводители требуют от Брюсселя ослабления экологических норм

Представители крупнейших автопроизводителей Европы сегодня проводят встречи в Брюсселе, пытаясь добиться дальнейшего смягчения новых правил по выбросам CO2 (углекислого газа). Отрасль все сильнее испытывает давление из-за конкуренции с китайскими компаниями и высоких затрат на производство. Об этом сообщает Bloomberg.

В переговорах с чиновниками Европейского Союза участвуют представители Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz и поставщики автокомпонентов.

Ранее Еврокомиссия уже пошла на уступки автопрому после критики отрасли. В частности, были смягчены планы по полному отказу от двигателей внутреннего сгорания до 2035 года. Теперь предусмотрено сокращение выбросов выхлопных газов на 90%, что позволяет и после 2035 использовать плагин-гибриды, авто с удлиненным запасом хода и водородные транспортные средства.

Что требует бизнес?

Впрочем, автопроизводители требуют еще большей гибкости. Они объясняют это ужесточением конкуренции со стороны китайских брендов, высокими ценами на энергоносители и трудностями с закупкой недорогих аккумуляторов.

Недовольство отрасли также вызывает новый закон о промышленном акселераторе ЕС, который должен защитить европейскую промышленность, в частности из-за ограничения импорта из стран за пределами Евросоюза. Представители рынка опасаются, что он создаст чрезмерную бюрократию и усложнит работу компаний.

В то же время, автомобильный транспорт остается одним из главных источников выбросов в ЕС, что создает конфликт между интересами отрасли и климатическими целями блока.

Китайская экспансия: BYD ищет заводы

На фоне усиления конкуренции со стороны Китая вице-президент китайской BYD Стелла Ли заявила, что компания ведет переговоры со Stellantis и другими европейскими производителями по использованию недозагруженных заводов в Европе.

Ранее Stellantis сообщила, что предоставит китайской Leapmotor доступ к своему заводу в испанской Сарагосе для совместной разработки электромобиля.

Напомним

«Минфин» писал, что японский автогигант Nissan начал масштабную реструктуризацию своего европейского подразделения, пытаясь преодолеть финансовые трудности. План предусматривает сокращение персонала и привлечение сторонних партнеров, в том числе китайский бренд Chery, для загрузки производственных линий.