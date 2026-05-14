От «буханок» до Land Cruiser: Укрпочта выставила последнюю партию старого автопарка

На онлайн-аукционах Прозорро.Продажи Укрпочта выставила на продажу 316 транспортных средств. Все вырученные средства компания направит на восстановление пострадавшего во время полномасштабного вторжения автопарка — Укрпочта потеряла более 420 автомобилей, — а также на обновление транспорта для магистральных перевозок, говорится в сообщении компании.

Что известно об автопарке

Это последняя большая партия подержанных авто, которые годами работали в разных регионах страны — от Закарпатья до Донбасса. Общая стартовая стоимость составляет более 7,7 млн грн. Лоты можно просмотреть по ссылке.

Входящий в список авто

Среди лотов — «Волги» начала 90-х, ассоциирующиеся с госучреждениями старого формата, «Жигули», «Газели» и другие представители советского автопрома. Но на этот раз важный нюанс: на торги также выставлены автомобили иностранных производителей — Mercedes, Toyota Land Cruiser и Volkswagen, которые стали символами «нулевых», когда крупные компании инвестировали в автопарки для руководителей и региональных офисов, а не в современную логистику.

Для Укрпочты этот подход остался позади: с 2016 года компания не приобрела ни одного автомобиля для административного или руководящего состава.

Отдельная страница истории — УАЗы и легендарные «буханки». Именно они доставляли пенсии, газеты, письма и посылки в отдаленные деревни и горные районы по бездорожью.

А грузовики Mercedes-Benz Atego и IVECO Stralis с пробегом более миллиона километров — это уже история больших маршрутов. Некоторые из них преодолели расстояние, эквивалентное более 25 кругосветным путешествиям.

Сегодня Укрпочта завершает эту эпоху и переходит в современную модель логистики: автоматизированную и построенную вокруг эффективности доставки.

Напомним

В этом году национальный почтовый оператор уже выручил около 9 млн. грн. от продажи подержанных машин. Средний уровень износа автомобилей составил около 96%, а средний пробег — более 470 тыс. км.