Укрзализныця запустила продажу пригородных билетов через приложение по всей Украине

Укрзализныця с 12 мая запустила возможность покупки билетов на пригородные поезда через мобильное приложение по всей Украине. Ранее сервис был доступен только по отдельным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба компании.

У перевозчика отметили, что популярность цифровых сервисов среди пассажиров пригородных поездов продолжает расти. В настоящее время около 13% всех билетов в этом сегменте оформляются онлайн, а показатель ежемесячно увеличивается.

В апреле через приложение было оформлено рекордные 15 тысяч пригородных билетов в сутки. В целом количество онлайн-продаж за месяц выросло вдвое по сравнению с мартом.

Также после запуска студенческих льгот в приложении пассажиры оформили около 30 тысяч льготных билетов.

В Укрзализныце подчеркнули, что развитие онлайн-сервисов должно сделать пользование пригородными поездами более удобным для пассажиров и одновременно поддержать стабильное финансирование железнодорожных перевозок.

«Минфин» писал, что со 2 мая в Украине вступили в силу новые правила возвращения железнодорожных билетов. Теперь процент возмещения зависит от того, сколько дней до поездки вы решили отменить поездку.