На украинских заправках 14 мая цены на горючее меняются неравномерно. Стоимость бензина А-95 продолжает расти, в то время как дизель, автогаз и премиальные виды бензина дешевеют. Об этом сообщает «Минфин» со ссылкой на данные Консалтинговой группы «А-95».
Цены на топливо 14 мая: бензин А-95 продолжает дорожать, дизель и автогаз дешевеют
Динамика цен в сутки
- Бензин А-95 продемонстрировал наибольший рост, прибавив 7 копеек в сутки. Теперь средняя стоимость литра составляет 73,64 грн.
- Бензин А-92 подорожал на 5 копеек до 67,15 грн.
- Бензин А-95 премиум стал лидером удешевления среди светлых нефтепродуктов. Его цена упала сразу на 44 копейки, зафиксировавшись на отметке 77,48 грн.
- Дизельное топливо продолжает дешеветь. За сутки литр ГП потерял еще 8 копеек, его средняя стоимость составляет 87,66 грн.
- Автогаз подешевел на 2 копейки до 48,32 грн.
Цены АЗС на горючее и автогаз
Источник: Минфин
