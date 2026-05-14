Укрпочта представила благотворительную марку для поддержки «Дронопада» (фото)

АО «Укрпочта» и фонд «Повернись живим» презентовали благотворительную почтовую марку для поддержки «Дронопада» — проекта противодействия враждебным беспилотникам. Покупая ее, каждый может приобщиться к защите неба, говорится в сообщении компании.

Какой тираж

Тираж выпуска составляет 510 тысяч экземпляров. При полной реализации благотворительная составляющая превысит 5 млн грн. Суть сбора — объединить сотни тысяч человек, чтобы реализовать следующую цель «Дронопада» — сбить 50 000 российских дронов над украинским небом.

Выпуск создан в сотрудничестве с Владимиром Манжосом, известным как WAONE — украинским художником с мировым именем, чьи работы выставлялись на аукционах Christie's и появлялись в проектах Hermès.

Для благотворительной почтовой марки художник создал образ украинского защитника — сине-желтого человека-птицу, символа свободы. Он стреляет из лука в дроны-химеры — олицетворение воздушной угрозы. Так WAONE объединил древний образ предков с современной борьбой против атак. Свет героя рассеивает тьму и уничтожает металлических монстров.

Какая стоимость марки

Стоимость благотворительной почтовой марки составляет 34 грн, из которых 10 грн — прямой донат на проект «Дронопад», работающий с 2024 года для обороны страны.

Где купить

Приобрести выпуск можно в отделениях Укрпочты по всей стране или онлайн в Укрпочте.Маркет .