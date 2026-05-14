українська
14 мая 2026, 14:32

Смягчение валютных ограничений: в НБУ объяснили, кого коснулись новые правила

Смягчение отдельных валютных ограничений, введенное Национальным банком Украины, касается исключительно нерезидентов — людей, постоянно проживающих за границей и сотрудничающих с украинскими компаниями. Об этом во время выступления в Верховной Раде в четверг, 14 мая, заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

По его словам, НБУ разрешил украинским компаниям перечислять средства на зарубежные счета нерезидентов, входящих в состав наблюдательных советов, дирекций или исполнительных органов компаний. Речь идет о выплатах, начисленных с 1 мая 2026 года.

Пышный объяснил, что это решение призвано устранить одну из главных проблем — сложность привлечения высококвалифицированных иностранных специалистов к работе в украинских компаниях. В частности, это касается перезагрузки наблюдательных советов государственных предприятий и банков.

«Мы не предоставили нерезидентам возможность бесконтрольно перечислять деньги. Мы лишь упростили условия покупки и перевода валюты для нерезидентов, ведь действующие ограничения существенно усложняли привлечение высококвалифицированных специалистов в украинские компании. Они могут перечислять только те средства, которые получают как заработную плату или приравнены к ней выплаты», — подчеркнул глава НБУ.

Он особо подчеркнул, что изменения касаются не только банковского сектора, но и других компаний, в том числе предприятий оборонной сферы.

Глава Нацбанка также напомнил, что за более четырех лет полномасштабной войны регулятор уже около 80 раз корректировал валютные ограничения, чтобы поддержать украинскую экономику и бизнес. По его словам, НБУ учитывал обращения правительства, бизнес-ассоциаций, а также потребности обороноспособности страны.

Пышный отметил, что 25 апреля Нацбанк принял сразу четыре решения. В частности, было:

  • упрощена покупка валюты для оборонных предприятий,
  • расширены возможности покупки и перевода валюты за границу для военнослужащих-нерезидентов с целью привлечения иностранцев в силы обороны,
  • созданы условия для реализации государственной программы поддержки украинцев за границей,
  • упрощены отдельные правила покупки и перевода валюты для привлечения высококвалифицированных специалистов-нерезидентов в украинские компании.

Все эти шаги, по словам главы НБУ, предварительно соглашались с Международным валютным фондом, который счел их целесообразными. Кроме того, решение поддержала Европейская бизнес ассоциация.

«Минфин» писал, что с 25 апреля 2026 года Национальный банк внедрил ряд существенных ослаблений валютных ограничений. Изменения призваны обеспечить бесперебойную работу оборонных предприятий, привлечь высококвалифицированных специалистов в управление украинскими компаниями и банками, а также поддержать военнослужащих и украинцев за границей.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Комментарии - 1

YevgenMuza
YevgenMuza
14 мая 2026, 14:47
***. Для резидентов не хочет снять обмеження?
