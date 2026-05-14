ЕС готовит продолжение защиты украинцев до 2028 года

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ЕС продлит действие временной защиты для украинцев ещё на год — до 2028 года. Об этом она сказала в интервью украиноязычному видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель».

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить его еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — сказала Йоханссон.

В ЕС продолжаются обсуждения

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения относительно совместного подхода к будущей временной защите украинцев.

«На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год», — сказала Йоханссон.

Она также отметила, что ожидает появления соответствующего предложения от Еврокомиссии «довольно скоро», поскольку государства-члены «готовы это сделать».

Йоханссон высказала мнение, что в ЕС понимают: многие украинцы обеспокоены тем, что будет происходить после марта 2027 года. Такой подход обусловлен тем, что война продолжается, и мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.

«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше», — отметила спецпосланница.

Совет для украинцев

В то же время Йоханссон подчеркнула, что украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более подходящую правовую основу», — заявила она.

Механизм временной защиты ЕС был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он дает украинцам право жить, работать и учиться в странах ЕС. Сейчас этим статусом пользуются более четырех миллионов украинцев в ЕС.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться заранее.