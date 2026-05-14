14 мая 2026, 9:01 Читати українською

ЕС готовит продолжение защиты украинцев до 2028 года

Специальный представитель Европейского Союза по вопросам украинцев Ильва Йоханссон ожидает, что ЕС продлит действие временной защиты для украинцев ещё на год — до 2028 года. Об этом она сказала в интервью украиноязычному видеоподкасту DW «Вас вызывает Брюссель».

«Учитывая текущую ситуацию, я думаю, что от Еврокомиссии поступит предложение продлить его еще на один год — до марта 2028 года. И я думаю, что государства-члены ЕС с этим согласятся», — сказала Йоханссон.

В ЕС продолжаются обсуждения

По ее словам, сейчас между странами-членами ЕС продолжаются обсуждения относительно совместного подхода к будущей временной защите украинцев.

«На мой взгляд, похоже, что мы придем к продлению временной защиты, возможно, с некоторыми незначительными корректировками, но в основном — еще на один год», — сказала Йоханссон.

Она также отметила, что ожидает появления соответствующего предложения от Еврокомиссии «довольно скоро», поскольку государства-члены «готовы это сделать».

Йоханссон высказала мнение, что в ЕС понимают: многие украинцы обеспокоены тем, что будет происходить после марта 2027 года. Такой подход обусловлен тем, что война продолжается, и мирного соглашения или даже устойчивого прекращения огня между Украиной и Россией в ближайшее время не ожидается.

«Мы не видим мирного соглашения в ближайшем будущем. И поэтому люди, конечно, должны понимать, что будет дальше», — отметила спецпосланница.

Совет для украинцев

В то же время Йоханссон подчеркнула, что украинцам, которые уже несколько лет живут в странах ЕС, стоит постепенно переходить с режима временной защиты на другие правовые основания для проживания.

«Я не считаю хорошей идеей оставаться под временной защитой пять-шесть лет. Следует переходить на другую, более подходящую правовую основу», — заявила она.

Механизм временной защиты ЕС был активирован в марте 2022 года после начала полномасштабного вторжения россии в Украину. Он дает украинцам право жить, работать и учиться в странах ЕС. Сейчас этим статусом пользуются более четырех миллионов украинцев в ЕС.

Ранее «Минфин» писал, что уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться заранее.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментарии - 1

EconomistPetya
14 мая 2026, 9:36
Я понимаю безприкословное единство ЕС с Украиной, но я все-таки надеюсь что защиту продлят только женщинам, детям и тем мужчинам, которые прошли ВЛК и имеют соответствующие документы, которые дают им разрешение от государства передвигаться за пределы Украины. Иначе убежище получат ухилянты, которые не обновили данные, находятся в розыске, или покинули территорию без официального разрешения. Надеюсь Е С добавит пункт, требующий предоставлять Резерв+.
