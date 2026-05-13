ЕС нарастил импорт российского газа до максимума с 2022 года: кто самый большой покупатель

Евросоюз декларирует намерение отказаться от российского газа, однако на практике импорт российского сжиженного природного газа продолжает расти. В первом квартале 2026 года поставки достигли самого высокого уровня с начала полномасштабной войны россии против Украины. Об этом говорится в исследовании американского энергетического аналитического центра IEEFA, сообщает Welt.

Согласно отчету, в январе-марте 2026 года импорт российского СПГ в ЕС вырос на 16% в годовом исчислении до 6,9 млрд кубометров. Крупнейшими покупателями стали Франция, Испания и Бельгия.

Аналитики IEEFA также отметили, что подобная тенденция сохранялась и в апреле: импорт российского СПГ в ЕС был на 17% выше, чем годом ранее.

ЕС пытается отказаться от российского газа

После начала полномасштабной войны россии против Украины в 2022 году ЕС начал сокращать зависимость от российского трубопроводного газа и активнее диверсифицировать поставки СПГ.

Сжиженный природный газ транспортируется танкерами, а после доставки в европейские терминалы снова переводится в газообразное состояние и подается в энергосеть.

По данным Еврокомиссии, в 2025 году СПГ обеспечивал уже 45% всего импорта природного газа в ЕС, в то время как остальные поступали по трубопроводам. Тем не менее, Россия остается вторым крупнейшим поставщиком СПГ для Евросоюза, хотя Европейская комиссия планирует полностью прекратить импорт российского газа до 2027 года.

Особенно резко возросли закупки во Франции. По оценкам IEEFA, именно она в первом квартале 2026 года импортировала больше российского СПГ среди всех стран Европы, а в январе установила новый рекорд.

США усиливают позиции на европейском рынке

Параллельно Европа активно наращивает закупки американского сжиженного газа, особенно после начала войны между Ираном и Израилем.

По оценкам IEEFA, у США есть все шансы уже в 2026 году стать главным поставщиком газа для Европы. К 2028 году доля американского СПГ может достичь 80% всего импорта сжиженного газа в ЕС.

Впрочем, если учитывать как СПГ, так и трубопроводный газ, крупнейшим поставщиком для Евросоюза пока остается Норвегия с долей 31%. На втором месте — США с 28%, а россия занимает третье место с 14%.

Экспертка IEEFA Ана Мария Яллер-Макаревич отметила, что переход Европы от трубопроводного газа к СПГ должен обеспечить энергетическую безопасность и диверсификацию поставок. Однако, по ее словам, война на Ближнем Востоке и чрезмерная зависимость от американского сжиженного газа показали слабые места этой стратегии.

«СПГ стал ахиллесовой пятой европейской энергетической безопасности», — подчеркнула она.