Маск делает ставку на роботов: Tesla прекращает производство флагманских моделей S и X

Американская компания Tesla полностью прекратила производство своих флагманских электромобилей Model S и Model X, которые в течение 14 лет являлись символом перехода мира к электромобильности. Об этом сообщает dpa .

Остановка производства

Производство седана Model S и внедорожника Model X завершилось 10 мая 2026 на калифорнийском заводе во Фремонте, где Tesla провела символическую церемонию проводов для этих моделей.

«Model S и Model X положили начало мировому переходу к электрическому транспорту. Эти автомобили также позволили Tesla разработать технологии, двигающие наш мир к автономности. Усвобождая место для автономного будущего, мы прекращаем производство Model S и Model X», — говорится в сообщении компании клиентам.

Миллиардер Илон Маск намекал на прекращение производства этих двух моделей несколько месяцев назад, но теперь сборка официально прекратилась, что является одним из самых больших сдвигов в истории Tesla, поскольку она выходит за рамки традиционного производства электромобилей.

Tesla переключает свое внимание на проект робота Optimus, целью которого является создание универсального двуногого автономного гуманоидного робота, способного выполнять опасные, повторяющиеся или скучные задачи.

Что такое Optimus

Optimus (Tesla Bot) — гуманоидный робот (рост 1,73 м, вес 57 кг), использующий ИИ и сенсоры Tesla, представленный во втором поколении (Gen 2).