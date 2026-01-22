Multi от Минфин
Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты. Однако этот механизм имеет четкие временные пределы. Уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться заранее. Об этом пишет Visit Ukraine.today.

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты.

Временная защита в ЕС: действующая сейчас

Механизм временной защиты позволил украинцам легально находиться в странах ЕС, получить доступ к рынку труда, образованию, медицине и социальной поддержке без прохождения сложных миграционных процедур. Именно благодаря этому статусу миллионы людей смогли быстро адаптироваться к жизни за границей.

На сегодня под временной защитой в странах Евросоюза находится около 4,3 миллиона украинцев, почти 30% из них — дети. Крупнейшие украинские общины сформировались в Германии, Польше, Чехии и Испании. В то же время, общее количество украинцев в ЕС продолжает расти, но между странами наблюдается перераспределение — в части государств их становится меньше.

Что изменится после 4 марта 2027 года

Европейские институты уже четко дали понять: после 2027 механизм временной защиты для украинцев прекратит действие. Это означает, что автоматическое право на жительство исчезнет, а каждому придется принимать индивидуальное решение по дальнейшему пребыванию в ЕС.

После завершения действия временной защиты украинцы будут иметь два основных варианта:

  • оформить национальное разрешение на проживание в стране, где они фактически проживают;
  • добровольно возвратиться в Украину.

Никакого универсального решения для всех не будет — условия легализации будут зависеть от законодательства конкретной страны, оснований пребывания, уровня интеграции и личных обстоятельств.

Национальные виды на жительство: что следует учесть

Оформление национального вида на жительство — это полноценная миграционная процедура. Она может предусматривать трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса или другие законные основания для длительного пребывания.

В разных странах ЕС требования отличаются: где ключевым является стабильный доход и контракт с работодателем, где — подтверждение жилья, знание языка или интеграционные курсы. Важно понимать, что после 2027 переход с временной защиты на национальный статус, вероятнее всего, не будет автоматическим — к этому нужно готовиться заранее.

Читайте: ЕС официально продлил временную защиту для украинцев до 2027 года

Почему подготовку следует начинать уже сейчас

Несмотря на то, что до 2027 года еще есть время, откладывать подготовку рискованно. Изменение статуса коснется миллионов людей одновременно, что означает нагрузку на миграционные службы и возможные задержки с рассмотрением документов.

Заблаговременная подготовка позволяет:

  • оценить свои шансы на легализацию в конкретной стране;
  • понять, какие документы нужно собрать;
  • при необходимости изменить основание пребывания (например, по временной защите на рабочую или учебную);
  • избежать ситуации нелегального пребывания по завершении действия статуса.
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 9

+
+15
lider2000
lider2000
22 января 2026, 17:27
#
Опа па, халявщики на виход.
+
+15
w39932
w39932
22 января 2026, 17:53
#
Ти ниєш бо в тебе не вистачило грошей на квиток до Польщі? Або ти не можеш отримати офер на роботу в нормальній країні, тому й ноєш про всяку халяву? Тобто твоїх співгромадян викидають у голодну, ніщу країну, а ти сидиш і радієш? тому що в них відберуть автоматичний внж? у таких клоунів як ти все в житті буде погано)
+
+15
lider2000
lider2000
22 января 2026, 17:58
#
Нормальние люди давно устроились. Речь про халявщиков, которие живут 4 года и нигде на работают. Так же на виход пенси, которие про*** свою страну, и Зє***.
+
0
w39932
w39932
22 января 2026, 18:15
#
Халявні гроші тільки в Німеччині можна отримати, але пройти через кілька кіл аду. Якщо для тебе 500 євро в Німеччині - казка і божевільний рівень життя, то мені реально шкода тебе. Ті хто працюють у 50 відсотках випадків, сидять на тимчасовому захисті і вони точно отримають внж далі, на відміну від тебе, який агітує незрозуміло за що. Якщо скасують тим внж, то це буде удар по таким дурням, як ти, які після 2027 року ніяк не зможуть переїхати в ЄС і нормально жити. Людина реально думає що в ЄС халявно живуть і шикують на 500 євро соцвиплат :)
+
0
lider2000
lider2000
22 января 2026, 18:24
#
Да шо ти говориш. Жилье бесплатно, продукти основние бесплатно, 500 Евро дают, при єтом многие работают на удаленке, а пенси пенсии получают. Я так говорю, потому что знаю таких людей лично, сидят на пособиях и в бесплатном жилье, работают удалено в Украине.
Что касается меня, то не переживай, я имею ПМЖ в стране, которая входит в G7 и работаю в сфере ИТ и не получаю от государства не копейки, плюс плачу налоги.
+
0
w39932
w39932
22 января 2026, 18:33
#
На кого ти тоді скулиш? Як виявилося люди працюють і отримують бонус у розмірі 500 євро? Ну то ризикни і візьми ці гроші в Німеччині та працюй далі. У чому проблема? Що твій російський мозок незадоволений? Що ти сидиш тут? Податки сплачують у всіх країнах, те, що ти ніяк не можеш їх оптимізувати і ЗМУШЕНИЙ платити, це справа третя
+
0
w39932
w39932
22 января 2026, 18:39
#
Я думаю що всі твої казки про г7 — це фріланс на upwork за 3 копійки, і ти насправді сидиш в юа, раз вже мрієш про безкоштовне соцжитло без базових зручностей. Хь тьфу на тебе. Діалог закритий, сиди далі вечорами, пий пиво і мрій про безкоштовне житло з 500 євро. У г7 він сидить і таку срань несе, ага
+
0
w39932
w39932
22 января 2026, 18:28
#
Ну я справді не розумію чому в тебе так горить. Я 2 роки витрачав свої заощадження і не працював, витрачаючи при цьому 4−5 тисяч євро в міс на базове життя. Далі мав доходи вже поза ЄС і все одно сидів у Польщі, Франції, Іспанії. Я не розумію, від чого у тебе горить? Людина, яка не працює і без доходів, буде нормально жити чи що в єс? У нормальній квартирі і нормальному районі? Відпочивати в готелях, літати кудись і т.д. Тим хто зовсім без роботи в ЄС я не уявляю як жити і чого ти хочеш від них :) Щось я не знаю, хто там влаштувався і що в твоєму російському менталітеті це означає. Як українець без нічого з тимчасовим захистом може влаштуватися в ЄС? Квартира — оренда, акцій немає, половина навіть не знає, що таке внж і отримує дай боже 2 тис. євро на людину :)
+
0
EconomistPetya
EconomistPetya
22 января 2026, 18:53
#
Давно пора возвращать людей и обязывать их работать и рожать на восстановление страны. Правильным решением было бы запретить нашим людям въезд в ЕС пока не восстановят страну. Четкий законодательный механизм должны решить депутаты, но можно обязать отработать каждого 10 тысяч часов или родить 3 новых детей. И въезд в ЕС только с проштампованным табелем отработанных часов или рожденных новых людей.
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 21 незарегистрированный посетитель.
