Статус украинцев в ЕС после 2027 года изменится: что ожидает беженцев

Миллионы украинцев, после начала полномасштабной войны выехавших в страны Европейского Союза, ныне проживают там на основании временной защиты. Однако этот механизм имеет четкие временные пределы. Уже сейчас в ЕС официально заявляют: продление временной защиты до 4 марта 2027 года является финальным. Это значит, что после этой даты правовой статус украинцев в Европе изменится, и к этому следует готовиться заранее. Об этом пишет Visit Ukraine.today.

Временная защита в ЕС: действующая сейчас

Механизм временной защиты позволил украинцам легально находиться в странах ЕС, получить доступ к рынку труда, образованию, медицине и социальной поддержке без прохождения сложных миграционных процедур. Именно благодаря этому статусу миллионы людей смогли быстро адаптироваться к жизни за границей.

На сегодня под временной защитой в странах Евросоюза находится около 4,3 миллиона украинцев, почти 30% из них — дети. Крупнейшие украинские общины сформировались в Германии, Польше, Чехии и Испании. В то же время, общее количество украинцев в ЕС продолжает расти, но между странами наблюдается перераспределение — в части государств их становится меньше.

Что изменится после 4 марта 2027 года

Европейские институты уже четко дали понять: после 2027 механизм временной защиты для украинцев прекратит действие. Это означает, что автоматическое право на жительство исчезнет, а каждому придется принимать индивидуальное решение по дальнейшему пребыванию в ЕС.

После завершения действия временной защиты украинцы будут иметь два основных варианта:

оформить национальное разрешение на проживание в стране, где они фактически проживают;

добровольно возвратиться в Украину.

Никакого универсального решения для всех не будет — условия легализации будут зависеть от законодательства конкретной страны, оснований пребывания, уровня интеграции и личных обстоятельств.

Национальные виды на жительство: что следует учесть

Оформление национального вида на жительство — это полноценная миграционная процедура. Она может предусматривать трудоустройство, обучение, воссоединение семьи, открытие бизнеса или другие законные основания для длительного пребывания.

В разных странах ЕС требования отличаются: где ключевым является стабильный доход и контракт с работодателем, где — подтверждение жилья, знание языка или интеграционные курсы. Важно понимать, что после 2027 переход с временной защиты на национальный статус, вероятнее всего, не будет автоматическим — к этому нужно готовиться заранее.

Почему подготовку следует начинать уже сейчас

Несмотря на то, что до 2027 года еще есть время, откладывать подготовку рискованно. Изменение статуса коснется миллионов людей одновременно, что означает нагрузку на миграционные службы и возможные задержки с рассмотрением документов.

Заблаговременная подготовка позволяет: