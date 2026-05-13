Между Украиной и Боснией и Герцеговиной заработает «транспортный безвиз»

Украина и Босния и Герцеговина согласовали запуск транспортного безвиза для грузовых перевозок. Соответствующие договоренности достигнуты во время первого заседания Смешанной комиссии по международным автомобильным перевозкам в Сараево. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Когда заработают новые правила?

Стороны договорились, что с 1 января 2027 между Украиной и Боснией и Герцеговиной заработает «транспортный безвоз» для грузовых перевозок. Это означает, что двусторонние и транзитные перевозки грузов между странами будут осуществляться без необходимости разрешения.

К моменту полноценного запуска либерализации стороны согласовали увеличение квоты разрешений на грузовые перевозки до конца 2026 года.

Почему это важно?

Отмечается, что за 10 лет торговля между странами увеличилась в 5 раз, соответственно либерализованные перевозки позволят еще больше наращивать товарооборот и усиливать сотрудничество.

«Это еще один шаг к упрощению международной логистики и интеграции Украины в европейское транспортное пространство. Увеличение квоты разрешений уже в этом году позволит бизнесу работать более стабильно и прогнозируемо», — отметил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Напомним

У Украины уже есть «транспортный безвиз» с Европейским Союзом и рядом стран. В целом география либерализации перевозок включает более 35 стран. Таким образом, Босния и Герцоговина станет 36 страной в этом перечне.

«Минфин» писал, что Украина и ЕС продлили «транспортный безвиз» по меньшей мере до марта 2027 года.