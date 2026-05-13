LinkedIn планирует сократить 5 % персонала в рамках реорганизации бизнеса

Социальная сеть для деловых контактов LinkedIn, принадлежащая корпорации Microsoft, намерена уволить около 5 % своих сотрудников в рамках новой волны сокращений в технологическом секторе. Об этом сообщает Reuters 13 мая.

Масштабы и причины увольнений

Компания планирует провести реорганизацию команд, перенеся акцент на те направления бизнеса, которые демонстрируют самые высокие темпы роста. По данным официального сайта, глобальный штат LinkedIn насчитывает более 17 500 сотрудников, работающих на полную ставку. Под сокращение подпадают около 875 человек. На данный момент неизвестно, какие именно отделы подвергнутся наибольшим изменениям.

Финансовые показатели и роль искусственного интеллекта

Увольнения происходят на фоне положительных финансовых результатов. Согласно отчетам Microsoft, в прошлом квартале доход LinkedIn, который компания получает преимущественно от продажи инструментов для рекрутинга и платных подписок, вырос на 12% в годовом исчислении. Это подтверждает ускорение темпов роста в 2026 году.

Источники Reuters утверждают, что непосредственной причиной увольнений не является замена рабочих мест искусственным интеллектом (ИИ). Несмотря на это, угроза потери работы из-за развития ИИ остается серьезным вызовом для разработчиков программного обеспечения и отрасли в целом. Некоторые лидеры отрасли предупреждают о массовом замещении работников технологиями. Другие топ-менеджеры считают, что инновации просто меняют характер труда: многие программисты в Кремниевой долине уже активно используют ИИ для автоматической генерации кода.

Общеотраслевая тенденция

Технологические компании продолжают кардинально менять свои операционные модели. В частности, о масштабных увольнениях уже объявили следующие игроки: платежная компания Block сокращает почти половину штата, Cloudflare увольняет около 20 % персонала, а Meta Platforms планирует новую волну сокращений на 20 мая.

Согласно данным портала Layoffs.fyi, который отслеживает кадровые изменения в сфере информационных технологий (ИТ), с начала 2026 года без работы остались уже более 103 тысяч специалистов. Эта цифра стремительно приближается к общему показателю за весь 2025 год, когда было зафиксировано более 124 тысяч увольнений.

