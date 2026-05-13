НБУ наказал ещё две финансовые компании

Национальный банк Украины применил меры воздействия в отношении двух финансовых компаний. Регулятор обязал их устранить нарушения, выявленные в ходе надзора, и привести свою деятельность в соответствие с законодательством. Об этом сообщает НБУ 13 мая.

Какие компании получили предписания

Меры воздействия были применены в отношении ООО «ФК «ФОРВАРД ФИНАНС» (ЕГРПОУ 38837560) и ООО «ФК «ГРОУВЕЙ» (ЕГРПОУ 42364989).

НБУ сообщил, что компании нарушили требования части первой статьи 33 Закона Украины «О финансовых услугах и финансовых компаниях», а также пункта 43 главы 3 раздела II Положения об авторизации поставщиков финансовых услуг и условиях осуществления ими деятельности по предоставлению финансовых услуг.

Нарушения касаются соответствия источников увеличения уставного капитала обеих компаний, а также порядка подтверждения и проверки этих источников требованиям, установленным в данном положении.

НБУ отметил, что в связи с этим деятельность компаний не соответствует требованиям к предоставлению финансовых услуг.

Срок для исправления

ООО «ФК «ФОРВАРД ФИНАНС» и ООО «ФК «ГРОУВЕЙ» должны устранить выявленные нарушения и привести свою деятельность в соответствие с законодательством до 8 июня 2026 года.

Напомним, что ранее Национальный банк Украины отзвал лицензию у ООО «Схид Финанс».