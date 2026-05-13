Государство задолжало 6 млрд группе Autostrada за ремонт дорог

Владелец одной из крупнейших подрядных организаций Украины сообщил о риске остановки восстановительных работ на инфраструктурных объектах из-за отсутствия своевременного государственного финансирования на фоне заявлений правительства о скором завершении текущих ремонтов. Об этом сообщает LIGA.net 13 мая.

Финансовые претензии подрядчика

Основатель компании Autostrada Максим Шкиль сообщил, что по состоянию на 1 июня текущего года задолженность правительства перед его предприятием превысит 6 млрд грн. На своей странице в социальной сети Facebook он описал текущую ситуацию: четкого понимания сроков погашения долга нет. Предприниматель предупредил о возможном приостановлении работ в случае дальнейшего отсутствия выплат, поскольку компания ежедневно фиксирует убытки из-за несвоевременной оплаты уже выполненных заказов.

Темпы работ и планы правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко ранее анонсировала скорое завершение текущих ремонтных работ на ключевых автомагистралях. В свою очередь, вице-премьер-министр по вопросам восстановления и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба заявил, что нынешние темпы ремонта дорог являются самыми высокими со времен государственной программы по масштабному строительству. Максим Шкиль подтвердил высокую интенсивность работ: дорожные компании подошли к задаче ответственно, привлекая тысячи рабочих и единиц техники, которые работали с шести утра до поздней ночи для восстановления покрытия после зимы.

Масштабы и методы восстановления

К началу лета исполнительная власть планировала отремонтировать около 10 млн квадратных метров дорожного полотна на главных магистралях. Работы в основном выполняются методом ямочного ремонта. Такой подход не является капитальным ремонтом, однако позволяет достичь главной цели: оперативно устранять значительные повреждения покрытия и быстро улучшать условия движения для транспорта.

Дефицит финансирования дорожной отрасли

Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры Украины оценивает необходимый годовой бюджет на базовое содержание автомобильных дорог в 60−70 млрд грн. Однако из-за полномасштабной войны эти расходы были существенно сокращены. Система финансирования отрасли утратила стабильность после изменений в законодательстве: ликвидации специального дорожного фонда, который ранее наполнялся за счет акцизных сборов. В то же время после завершения зимнего периода 2025−2026 годов представители власти инициировали дискуссию о частичном восстановлении этого механизма. В парламенте рассматривают возможность внедрения новых финансовых мер: возвращение около 25% прежних объемов фонда на эксплуатационное содержание основных дорог.

