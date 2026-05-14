14 мая 2026, 8:41 Читати українською

Стало известно, когда в Украине заработает «промышленный безвиз»

Украина переходит к практическому этапу переговоров с ЕС по соглашению АСАА («промышленный безвиз»), запуск которого реалистичен в 2027 году. Об этом сообщил заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Тарас Высоцкий, пишет «Интерфакс-Украина».

О чем договорились с бизнесом

Согласно опубликованной министерством информации, бизнес и ведомство договорились раздельно обработать дорожную карту реализации соглашения совместно с представителями бизнеса.

Кроме того, Минэкономики работает над модернизацией системы электронных складских документов. Обновление соответствующих ИТ-решений и введение электронных подписей по всей цепочке оборота ожидается в течение четырех-шести месяцев.

Усовершенствование механизма бронирования работников через «Дию»

По вопросам мобилизационной подготовки директор профильного департамента Минэкономики Сергей Сметанко сообщил, что согласованное решение по совершенствованию механизма бронирования работников через «Дию» ожидается уже в июне.

В настоящее время ведомство совместно с Минобороны прорабатывает несколько моделей бронирования. В то же время, бизнес обратил внимание на необходимость корректировки подходов для компаний, фактически работающих в прифронтовых регионах.

В сфере цифровизации заместитель министра Александр Циборт представил результаты платформы «Пульс», которая на первый квартал 2026 года получила более 500 обращений от предпринимателей.

По данным ведомства, уже реализовано 98 решений с общим экономическим эффектом более 1,8 млрд грн. Также в системе «Дия» планируется запуск системы «Горизонт», направленной на переквалификацию кадров по рабочим специальностям в соответствии с потребностями рынка.

В части законодательных инициатив министерство готовит повторное внесение законопроекта о регистрации детского и медицинского питания, что позволит завершить соответствующие процедуры с середины июня. Кроме того, в августе на рассмотрение правительства планируется представить проект закона об управлении отходами электронного оборудования.

Минэкономики также подтвердило готовность совместно с бизнесом доработать законопроект № 15100 по внесудебному разрешению потребительских споров, в частности в части требований к маркировке продукции. Продолжается также работа над нормативными актами обращения пестицидов, официального контроля и прозрачности биржевых торгов древесиной.

Что означает «промышленный безвиз»

Промышленный безвиз — это фактически название Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (соглашение ACAA или о промышленном безвизе), подписание которого предусмотрено Соглашением об ассоциации Украины с ЕС.

Получить промышленный безвиз с Европой значительно труднее таможенного, поскольку соглашение о нем страны ЕС подписали только с Израилем и только в фармацевтической отрасли.

Это особый вид соглашений о взаимном признании, поскольку их заключение основывается на предварительной гармонизации системы технического регулирования страны-партнера с системой ЕС в тех областях, на которые будет распространяться соглашение.

Соглашение АСАА распространяется на 27 групп товаров, на первом этапе промышленный безвиз Украины с ЕС будет введен только в трех приоритетных отраслях: машины, низковольтное оборудование и электромагнитная совместимость.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
