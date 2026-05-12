Нацбанк лишил лицензии финансовую компанию

Национальный банк Украины отозвал лицензию у ООО «Схид Финанс». Соответствующее решение 11 мая 2026 принял Комитет по вопросам надзора и регулирования деятельности рынков небанковских финансовых услуг, сообщили в пресс-службе НБУ .

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Причина

Основанием для такого решения стал отказ компании сотрудничать с регулятором. В феврале-марте этого года НБУ пытался провести внеплановую выездную проверку учреждения, однако инспекционная группа так и не получила доступа к необходимым документам и информации.

Согласно законодательству факт отказа в проведении проверки является прямым поводом для аннулирования лицензии, поскольку это делает невозможным осуществление государственного надзора.

Что запрещено

С 11 мая 2026 года ООО «Схид Финанс» официально теряет статус финансовой компании и право:

Предоставлять средства в кредит (в том числе в банковских металлах);

Совершать операции по факторингу;

Заключать новые договоры или продолжать действие стариков;

Увеличивать объем обязательств по существующим контрактам.

«Отзыв лицензии не освобождает финансовую компанию от выполнения своих обязательств по действующим договорам о предоставлении финансовых услуг», — говорится в сообщении НБУ.

Напомним

«Минфин» писал, что НБУ в апреле 2026 года лишил права предоставления финансовых услуг и исключил из соответствующего государственного реестра ООО «Райффайзен Лизинг». Компания добровольно отказалась от своего разрешения на проведение деятельности.