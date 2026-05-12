12 мая 2026, 19:23

Рада вызвала главу НБУ Пышного в связи со снятием валютных ограничений для наблюдательных советов

Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного на заседание 13 мая для обсуждения мер по смягчению валютного режима. Поводом для приглашения стали новые правила, позволяющие беспрепятственно покупать валюту и переводить за границу вознаграждения членам наблюдательных советов и руководства. Народные депутаты поддержали эту инициативу 168 голосами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

С 25 апреля НБУ ввел ряд валютных послаблений, а с 1 мая украинские компании получили разрешение переводить валюту нерезидентам — членам наблюдательных советов и исполнительных органов. Народный депутат Дмитрий Разумков возмутился этой ситуацией, заявив, что на обычных граждан наложены строгие ограничения на вывод средств и снятие наличных за рубежом, тогда как для наблюдательных советов таких лимитов не существует. Кроме того, нерезиденты получили возможность свободно переводить за границу средства, полученные в Украине в качестве заработной платы.

Автор:
Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
matroskin
12 мая 2026, 19:31
Поробили членам з/п по декілька мільйонів, звісно тепер в них проблема-куди дівать ті гроші. Ну не тут же, та ще й в гривнях такі суми тримать. 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
kadaad1988
12 мая 2026, 20:14
Дармоедам выплатили миллионы, а потом дать им выкупить валюту и вывести — это все про воровскую власть!
