Рада вызвала главу НБУ Пышного в связи со снятием валютных ограничений для наблюдательных советов

Верховная Рада вызвала главу Национального банка Андрея Пышного на заседание 13 мая для обсуждения мер по смягчению валютного режима. Поводом для приглашения стали новые правила, позволяющие беспрепятственно покупать валюту и переводить за границу вознаграждения членам наблюдательных советов и руководства. Народные депутаты поддержали эту инициативу 168 голосами. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

► Подписывайтесь на телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

С 25 апреля НБУ ввел ряд валютных послаблений, а с 1 мая украинские компании получили разрешение переводить валюту нерезидентам — членам наблюдательных советов и исполнительных органов. Народный депутат Дмитрий Разумков возмутился этой ситуацией, заявив, что на обычных граждан наложены строгие ограничения на вывод средств и снятие наличных за рубежом, тогда как для наблюдательных советов таких лимитов не существует. Кроме того, нерезиденты получили возможность свободно переводить за границу средства, полученные в Украине в качестве заработной платы.

Верховная Рада вызвала главу НБУ Андрея Пышного в связи со скандалом, связанным с разрешением на покупку валюты для выплаты зарплат членам наблюдательных советов без ограничений.