Акционеры «Киевстара» переизбрали совет директоров

Материнская компания украинского цифрового оператора, Kyivstar Group Ltd., провела ежегодное общее собрание акционеров (AGM). По результатам голосования инвесторы выразили полное доверие действующему руководству, переизбрав всех 10 членов совета директоров на новый срок. Об этом сообщает пресс-служба «Киевстар».

Состав совета

В состав Совета директоров снова вошли известные международные и украинские деятели, среди которых:

Майкл Помпео (экссекретарь Госдепартамента США);

Сэр Брэндон Льюис (бывший лорд-канцлер Великобритании);

Дмитрий Шимкив (эксглава представительства Microsoft в Украине);

Каан Терзиоглу (СЭО группы VEON), который был переизбран председателем совета директоров.

Финансовые результаты

Переизбрание прошло на фоне рекордных показателей компании. В 2025 финансовом году «Киевстар» продемонстрировал стремительный рост:

Общий доход — $1,157 млрд (+25,9% по сравнению с прошлым годом).

EBITDA — $648 млн (рентабельность составила 56%).

Доход от цифровых технологий вырос в 4,7 раза по сравнению с предыдущим годом до $124 млн в 2025 финансовом году, достигнув 10,7% общего дохода.

В четвертом квартале 2025 года доход от цифровых технологий вырос в 6,1 раза по сравнению с предыдущим годом до $50 млн, что составляет 15,7% от общего дохода.

Количество мультиплей-клиентов — тех, кто пользуется голосовой связью, данными 4G и по крайней мере одним цифровым приложением — возросло на 18% по сравнению с предыдущим годом до 7,3 млн. по состоянию на 31 декабря 2025 года.

Напомним

«Минфин» писал, что «Киевстар» ведет переговоры с НКЦБФР о размещении акций на внутреннем рынке Украины. Ключевым условием является техническая связь между котировками по Nasdaq и локальной цене.