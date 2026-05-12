12 мая 2026, 18:31

EBay отклонила предложение GameStop о поглощении

Совет директоров компании eBay официально отклонил предложение генерального директора GameStop Райана Коэна о приобретении бизнеса за 55,5 миллиарда долларов. Руководство маркетплейса считает эту инициативу неубедительной и финансово непривлекательной. Об этом сообщает Business Insider 12 мая.

Причины отказа и аргументы eBay

Председатель правления eBay Пол Пресслер направил Райану Коэну письмо, в котором перечислил основные факторы, повлиявшие на отказ. Среди них — уверенность в самостоятельных перспективах маркетплейса, сомнения относительно источников финансирования сделки и риски для долгосрочного роста. Кроме того, компанию не устраивает предложенная структура управления, уровень долговой нагрузки объединенной структуры и подходы GameStop к корпоративному управлению. Пресслер подчеркнул, что eBay является устойчивым бизнесом, а текущий менеджмент способен самостоятельно обеспечить стабильный рост и ценность для акционеров.

Детали предложения Коэна

GameStop предложила выкупить акции eBay по 125 долларов за штуку, используя собственные средства и ценные бумаги. Для оплаты наличной части Коэн рассчитывал использовать около 9,4 миллиарда долларов с баланса компании и привлечь до 20 миллиардов долларов кредитного финансирования через TD Securities. По его словам, слияние позволило бы сократить расходы на 2 миллиарда долларов в первый год, а более 1600 розничных магазинов GameStop стали бы базой для расширения логистической сети маркетплейса. В то же время сам Коэн в последние дни публично критиковал клиентский сервис eBay и иронизировал, что собирает деньги на поглощение через продажу бейсбольных карточек на их же сайте. Он также привлек внимание рынка после интервью на CNBC, где неохотно объяснял точные механизмы финансирования транзакции.

Реакция рынка и потеря ключевого инвестора

На фоне новостей об отмене сделки акции GameStop упали на 5% на премаркете, тогда как бумаги eBay снизились на 1%. В то же время известный инвестор Майкл Бьюрри полностью продал свою долю в GameStop после анализа предложения Коэна. Он подсчитал, что подобная инициатива обременит компанию непомерными долгами. Ранее Бьюрри активно поддерживал Коэна и даже считал его будущим Уорреном Баффетом, однако высокие финансовые риски заставили его изменить позицию.

Автор:
Ярослав Голобородько
Журналист Ярослав Голобородько
Пишет на темы: Макроэкономика. Финансы. Инвестиции. Фондовые и валютные рынки. Крипто. Telegram: @goloborodko_ua
Источник: Минфин
