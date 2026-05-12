Количество небанковских финучреждений в Украине продолжает сокращаться

В апреле 2026 года количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на 10 учреждений — до 749. Кроме того, количество банков, имеющих лицензию, уменьшилось на один — до 59. Об этом сообщает прессслужба Национального банка.

В апреле по инициативе заявителя аннулированы лицензии трем финансовым компаниям, трем ломбардам и двум кредитным союзам, еще одной финансовой компании лицензию аннулировали принудительно. Также Национальный банк изменил объем лицензии на вид деятельности по предоставлению финансовых услуг (сужение объема лицензии) одному кредитному союзу.

Из реестров исключены 10 небанковских финансовых учреждений. В частности, по инициативе заявителя исключены три ломбарда, два кредитных союза и одна коллекторская компания. Принудительно из реестров исключены четыре финансовые компании.

По состоянию на 1 мая на рынке небанковских финансовых услуг работало:

395 финансовых компаний (было 399),

47 страховщиков non-life (количество не изменилось),

10 life-страховщиков (количество не изменилось),

один страховщик со специальным статусом,

97 ломбардов (было 100),

79 кредитных союзов (было 81),

один лизингодатель (количество не изменилось),

47 страховых брокеров (количество не изменилось),

72 коллекторские компании (было 73).

Число банковских групп (15) и небанковских финансовых групп (39) не изменилось.

Платежный рынок

На платежном рынке действует 12 платежных систем (было 13), созданных резидентами, учитывая государственные (количество не изменилось), и 10 международных (количество не изменилось).

На рынке предоставлятелей финансовых платежных услуг работают 16 платежных учреждений (количество не изменилось), 11 финансовых учреждений, имеющих право на предоставление платежных услуг (количество не изменилось), один банк — эмитент электронных денег (количество не изменилось) и один оператор почтовой связи (количество не изменилось).

К другим субъектам, действующим на платежном рынке, относятся 95 коммерческих агентов (было 69), 32 технологических оператора платежных услуг (количество не изменилось) и четыре предоставлятеля нефинансовых платежных услуг. Информация обо всех участниках платежного рынка содержится здесь.

В течение апреля в Нацбанк поступило 232 запроса от участников рынка относительно регистрационных и лицензионных действий. Количество запросов относительно финансовых компаний и лизингодателей составило 117, страховщиков — 37, кредитных союзов, ломбардов и коллекторских компаний — 22, банков — 56.

«Минфин» писал, что Национальный банк Украины подвел итоги регистрационных и лицензионных действий в марте 2026 года. За месяц количество участников небанковского финансового рынка уменьшилось на два учреждения — до 759 компаний.