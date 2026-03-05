Multi от Минфин
українська
Рэй Далио: биткоин никогда не станет цифровым золотом

Рэй Далио предупредил инвесторов: биткоин не способен заменить золото в качестве надежного актива, а единственным настоящим «цифровым золотом» остается сам желтый металл. Об этом он заявил в подкасте All-In.

Рэй Далио предупредил инвесторов: биткоин не способен заменить золото в качестве надежного актива, а единственным настоящим «цифровым золотом» остается сам желтый металл.
Фото: Рэй Далио

Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Золото — «наиболее устоявшиеся деньги»

По его словам, «существует лишь одно золото». Далио отметил, что золото — это «наиболее устоявшиеся деньги» и второй по величине резервный актив, который держат центральные банки мира. Биткоин, в отличие от него, не располагает поддержкой со стороны регуляторов

Почему Далио скептичен в отношении биткоина

Далио обозначил несколько конкретных претензий к первой криптовалюте. Во-первых, он не видит причин, по которым центральные банки захотели бы покупать биткоин и удерживать его на долгосрочной основе.Во-вторых, по его наблюдениям, биткоин сохраняет высокую корреляцию с технологическими акциями — а значит, при давлении на один класс активов инвесторы вынуждены продавать и другие, что делает биткоин уязвимым в моменты рыночного стресса.

Далио также указал на проблему конфиденциальности: любая транзакция в сети биткоина поддается отслеживанию. Дополнительным фактором риска он назвал квантовые вычисления, развитие которых теоретически может поставить под угрозу криптографическую защиту сети.

Что ранее рекомендовал Далио

Примечательно, что еще в июле 2025 года Далио рекомендовал выделять до 15% портфеля под биткоин или золото, чтобы получить оптимальное соотношение доходности и риска на фоне растущего долгового бремени США и обесценивания валют. С тех пор, однако, рыночная картина существенно изменилась.

В период с июля по начало октября оба актива дорожали синхронно, но затем их пути разошлись. Биткоин потерял более 45% от октябрьского пика, упав до $68 420, тогда как золото продолжило рост и поднялось более чем на 30% — до $5 120. Это расхождение наглядно демонстрирует, что в условиях геополитической турбулентности и экономической нестабильности золото ведет себя иначе, чем криптовалюта.

«Мировой порядок» под вопросом

В прошлом месяце Далио направил инвесторам развернутое послание, в котором констатировал: прежний мировой порядок, выстроенный вокруг доминирования США на протяжении почти столетия, фактически «распался». В этой связи он призвал пересмотреть подходы к защите капитала в условиях роста геополитических конфликтов и экономической разбалансированности.

Инвестируйте в образование — это лучший старт. Выбирайте обучение на InvestMarket от «Минфин»

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
