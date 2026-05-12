12 мая 2026, 8:00 Читати українською

Горючее, цены, импорт и ВВП: как война на Ближнем Востоке повлияет на украинскую экономику

Учитывая высокую неопределенность, НБУ рассматривает различные сценарии развития войны на Ближнем Востоке. Об этом говорится в сообщении регулятора.

Два сценария НБУ

Базовый сценарий предполагает постепенное снижение напряженности с конца ІІ квартала и снижение цены на нефть марки Brent до $80 за барр. конце 2026 года.

Альтернативный — более длительная война и стоимость нефти не ниже $100 за барр. к концу 2026 года.

Как это повлияет на цены и экономику Украины

Инфляция

Мировые цены на нефть быстро транслируются во внутреннее ценовое давление из-за высокой импортозависимости Украины от горючего. Кроме того, значительный эффект будут иметь вторичные эффекты, в том числе рост логистических затрат бизнеса будет постепенно переноситься на стоимость широкого спектра товаров и услуг.

ВВП

Удорожание энергоносителей удручает экономическую активность. Рост себестоимости в энергоемких и транспортно зависимых отраслях снижает их маржинальность и заставляет бизнес сокращать производство. Это создает дополнительные препятствия для экономического обновления.

Внешняя торговля

Удорожание нефти и природного газа увеличивает расходы на импорт энергоносителей для поддержки оборонных нужд и деловой активности. Дополнительным фактором удорожания импорта является рынок удобрений. Частично эти эффекты будут компенсироваться повышением цен на продовольственные товары и металлургическую продукцию, экспортируемую Украиной. Кроме того, ожидается рост спроса на украинские оборонные технологии.

Безопасность

Пересмотр геополитических приоритетов ключевыми партнерами создает как новые возможности, так и риски для Украины. В то же время более высокие цены на энергоносители увеличивают финансовый ресурс агрессора, хотя и не решают его накапливающиеся структурные проблемы.

НБУ будет оперативно реагировать на изменение внешних условий, фокусируясь на сохранении макрофинансовой стабильности и минимизации негативного влияния внешних шоков на экономику. При росте рисков для ценовой динамики НБУ будет готов усилить монетарные условия.

Напомним

Как писал «Минфин», инфляция оставалась умеренной, но превысила траекторию январского прогноза НБУ, прежде всего из-за усиления давления на производственные издержки бизнеса в результате удорожания энергоресурсов.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
